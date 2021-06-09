"Нафтогаз" начал готовить новый иск против "Газпрома": известны подробности

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания начала документирование злоупотреблений российским "Газпромом" доминирующим положением на рынке газа. "Нафтогаз" готовит иск в международный арбитраж.

Об этом сообщает "Интерфакс". "Надо было установить новые факты нарушений, подать жалобу в европейский антимонопольный орган и подать в новый арбитраж. Этим мы сейчас занимаемся", – заявил Витренко эфире телеканала ICTV.

Кроме того, он считает, что идея создания консорциума по управлению ГТС Украины не заинтересует ее потенциальных участников, пока "Газпром" блокирует возможность доступа к покупке российского или среднеазиатского газа для транзита через Украину.

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"Мы делали европейские правила для того, чтобы по европейским правилам работать с "Газпромом". А это означает, что другие компании могли бы получить доступ к транзитным мощностям украинской ГТС", – отметил глава компании.

Ранее сообщалось, что "Газпром" отвергает предположения об искусственном поддержании цен на газ в Европе при помощи ограничения поставок через Украину. В компании это назвали "не совсем корректным комментарием".

"Мы производим бронирование в соответствии с заявками потребителей, которые мы традиционно выполняем", – заявила заместитель председателя "Газпрома" Елена Бурмистрова на пресс-конференции.

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