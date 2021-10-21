На ЗАЗе не будут выпускать новый кроссовер "Одесса": информация официальная
Автоконцерн "ЗАЗ" (Запорожский автомобилестроительный завод) не будет выпускать вместе с китайской компанией FAW Group новый кроссовер с названием "Одесса". Цена на который, как сообщалось, должна была стартовать от 550 тыс. грн.
Опровергла информацию у себя на сайте корпорация "УкрАВТО", в состав которой входит ЗАЗ. Утверждается, что завод занимается производством исключительно моделей Groupe Renault, а также KIA. А с FAW Group переговоры даже не ведутся.
"Корпорация "УкрАВТО не ведет никаких переговоров с FAW Group. А также не планирует запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя", – говорится в сообщении.О каком автомобиле шла речь?
Издание auto.today 19 октября сообщило, что основой для "ЗАЗ Одесса" станет китайский компактный кроссовер Besturn T77. Это авто выпускает компания FAW Group.
Кроссовер должен был получить 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. А кроме того, 6-ступенчатую механическую коробку передач или 7-ступенчатый "робот". Помимо этого "Одесса" – FAW Besturn T77 – должна была быть оснащена:
массивной решеткой радиатора впереди;
светодиодным освещением;
колесами диаметром 17-19 дюймов.
В салоне кроссовера должен был быть цифровой электронный щиток приборов, мультимедийная система с Apple Carplay и Android Auto. Также предполагались двухзонный климат-контроль, круговой обзор и панорамная крыша.
Предполагалось, что выпуск автомобиля должен был стартовать в конце 2022 года. Стоить он должен был около 550 тыс. грн.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году Запорожский автомобилестроительный завод планирует собрать 10 000 автомобилей. Это будут автомобили Renault, с которыми предприятие ранее заключило соглашение.
Также на ЗАЗе начали производство кроссоверов Renault Arkana. А полиция получила в свой автопарк Lada 4x4 украинской сборки.