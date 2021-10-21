На ЗАЗе не будут выпускать новый кроссовер "Одесса": информация официальная

Автоконцерн "ЗАЗ" (Запорожский автомобилестроительный завод) не будет выпускать вместе с китайской компанией FAW Group новый кроссовер с названием "Одесса". Цена на который, как сообщалось, должна была стартовать от 550 тыс. грн.

Опровергла информацию у себя на сайте корпорация "УкрАВТО", в состав которой входит ЗАЗ. Утверждается, что завод занимается производством исключительно моделей Groupe Renault, а также KIA. А с FAW Group переговоры даже не ведутся.

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"Корпорация "УкрАВТО не ведет никаких переговоров с FAW Group. А также не планирует запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя", – говорится в сообщении.

Издание auto.today 19 октября сообщило, что основой для "ЗАЗ Одесса" станет китайский компактный кроссовер Besturn T77. Это авто выпускает компания FAW Group.

Кроссовер должен был получить 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. А кроме того, 6-ступенчатую механическую коробку передач или 7-ступенчатый "робот". Помимо этого "Одесса" – FAW Besturn T77 – должна была быть оснащена:

массивной решеткой радиатора впереди;

светодиодным освещением;

колесами диаметром 17-19 дюймов.

В салоне кроссовера должен был быть цифровой электронный щиток приборов, мультимедийная система с Apple Carplay и Android Auto. Также предполагались двухзонный климат-контроль, круговой обзор и панорамная крыша.

Предполагалось, что выпуск автомобиля должен был стартовать в конце 2022 года. Стоить он должен был около 550 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году Запорожский автомобилестроительный завод планирует собрать 10 000 автомобилей. Это будут автомобили Renault, с которыми предприятие ранее заключило соглашение.

Также на ЗАЗе начали производство кроссоверов Renault Arkana. А полиция получила в свой автопарк Lada 4x4 украинской сборки.