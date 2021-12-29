На мою компанию напал олигарх: канадский инвестор не дождался помощи от Зеленского

Владелец канадской компании TIU Майкл Юркович, который свернул инвестиции в Украине из-за противостояния компании с Никопольским заводом ферросплавов, обращался по этому вопросу к украинскому президенту Владимиру Зеленскому еще летом 2021 года. При этом помощи от главы государства он не дождался.

Видеообращение Юрковича к Зеленскому было опубликовано на Youtube-канале TIU Canada 21 июля 2021 года. Оно начинается со слов о том, что в 2014 году, когда в Украине "не было надежд на лучшее", его компания инвестировала в энергетическую отрасль украинского государства 70 миллионов долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Юрковича, он лично убеждал коллег в том, что Украина – достойная страна, которая уважает верховенство закона и будет бороться за защиту своего народа. Однако, как сказал бизнесмен, на его компанию напал олигарх. Это, с его слов, произошло в 2020 году.

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"Он хочет украсть этот бизнес, потому что считает, что может это сделать. Президент Украины молчит. Президент Украины заявил, что защитит украинцев от олигархов. Украинцы воевали и погибали, считая, что верховенство закона распространяется на всех украинцев", – сказал Юркович.

Он заявил, что борется не только за электростанцию. По его мнению, ни один бизнесмен не должен страдать "от нападений людей, которые считают, что они выше закона".

"Украина стоит борьбы, Украина заслуживает будущего, к которому она стремится – страны, где люди имеют хорошую работу и безопасную энергию. А верховенство закона будет позволять предпринимателям создавать предприятия, которыми будут гордиться их семьи", – отметил Юркович.

Ранее издание "Голос Америки" сообщило, что инвестор свернул инвестиции в Украине. Солнечная электростанция, построенная TIU, работала на территории Никопольского ферросплавного завода и снабжала город светом и теплом. Теперь же компания демонтировала оборудование и покинула город.

Как рассказали бизнесмены, они стали жертвами рейдерской атаки олигархов. По словам Юрковича, их отсоединили от заводских электросетей. Это объяснили необходимостью ремонта. Однако на протяжении двух лет ремонт не велся. Кроме того, бизнесмен рассказал, что владельцы завода предлагали продать объект за бесценок.

В то же время, в руководстве завода заявили, что канадские инвесторы не дают металлургическому гиганту ремонтировать собственные электросети. По их словам, ремонт необходим, в противном случае существует угроза аварийного отключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине придется возвращать привлеченные у иностранных инвесторов средства в виде "зеленых" еврооблигаций из-за нарушения условий их использования, заявила английская юридическая фирма Seladore Legal.