Украине придется вернуть инвесторам деньги 'зеленых' еврооблигаций – Seladore Legal

Украине придется возвращать привлеченные у иностранных инвесторов средства в виде "зеленых" еврооблигаций из-за нарушения условий их использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, которое направила английская юридическая фирма Seladore Legal в интересах ДТЭК ВИЭ в Министерство финансов Украины, где сообщила о нарушениях, допущенных должностными лицами "Укрэнерго" и КП "Гарантированный покупатель".

Именно Министерство финансов в соответствии с постановлением КМУ №1049 от 11.10.2021 подписало от имени Украины государственную гарантию по заимствованиям "Укрэнерго". Поэтому в письме говорится, что английские юристы выясняют, являются ли действия по необеспечению целевого использования средств, полученных от продажи еврооблигаций, основанием для предъявления иностранными инвесторами требований к "Укрэнерго" и государству Украины о досрочном возврате стоимости облигаций и начисленных процентов.

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По мнению английских юристов, "Укрэнерго" совместно с КП "Гарантированный покупатель" и, возможно, другими лицами совершило незаконный сговор с целью нанести ущерб интересам ДТЭК ВИЭ, нарушая английское и украинское законодательство, фундаментальные принципы верховенства права и надлежащего управления.

Юристы фирмы Seladore Legal также обращают внимание на то, что полное и недискриминационное погашение задолженности перед производителями ВИЭ находится в фокусе внимания МВФ в соответствии с программой Stand-By, утвержденной в июне 2020 года, первый пересмотр которой состоялся в конце ноября этого года. При этом ДТЭК ВИЭ уже сообщил МВФ и ЕБРР о грубом нарушении его прав.

Поэтому ДТЭК ВИЭ просит Министерство финансов принять какие-либо меры по расследованию ситуации и обеспечению полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями "зеленой" энергии, включая ДТЭК ВИЭ.

Как известно, 15.11.2021 КП "Гарантированный покупатель" осуществило частичное погашение задолженности за электроэнергию из возобновляемых источников перед всеми производителями, кроме 7 компаний, входящих в ДТЭК ВИЭ. Деньги на погашение задолженности были получены в результате выпуска ЧАО "НЭК "Укрэнерго" "зеленых" еврооблигаций.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.