В Украине выставили новые цены на бензин и дизель: сколько стоят

В Украине с 10 по 17 марта оптовые цены на топливо снизились, что вскоре отразится и на расценках на АЗС. Так, бензин А-95 подешевел на 1 грн/л – до средних 36 грн, а дизель – на 75 коп./л, до 34,75 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: 17 марта торговый диапазон бензина А-95 был в пределах 33,5-38 грн/л.

Самые низкие цены были зафиксированы в южном и западном регионах страны – 33,5-37 грн/л. Дороже предлагался ресурс в северном и центральном регионах – по 34-39 грн/л. "На южной и западной границах цена держится на уровне 34,5 грн/л и 33,5 грн/л соответственно", – говорится в сообщении.

Торговля дизтопливом 17 марта производилась в пределах 34-42 грн/л. Что, отмечают эксперты, на 0,5-1 грн/л меньше по сравнению с прошлой неделей .

В южном регионе ресурс можно было приобрести в пределах 34-37,5 грн/л. А кроме того:

в западном – по 35,25-39 грн/л;

в северном – по 38,25 грн/л;

в восточном – 40,5 грн/л;

в центральном – 39,5 грн/л.

"Стоимость ГП на южной границе с 10 по 17 марта снизилась на 0,75 грн/л, до 34,75 грн/л. На западных пропускных пунктах дизтопливо просело на 0,5 грн/л, до 35,5 грн/л", – рассказывают аналитики.

Почему топливо подешевело

Стимулом для снижения цен в опте стало существенное падение котировок в Европе, объясняется в материале. Его авторы отмечают:

до этого украинские операторы пытались держать цены;

однако после проседания стоимости нефтепродуктов на внешних рынках "в опте появились предложения ДТ уже и за 34 грн/л".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, фальсифицированного горючего в Украине становится меньше. Те же объемы, которые все еще присутствуют на рынке, продают в небольших городах.

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