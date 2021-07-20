На 'Азовстали' внедрят новый экопроект для уменьшения выбросов

На меткомбинате "Азовсталь", входящем в группу "Метинвест", готовятся к реконструкции газоочисток двух конвертеров. Над этим проектом работала компания Primetals Technologies Austria GmbH.

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", после завершения реконструкции и установки оборудования неорганизованные выбросы над конвертерным отделением будут локализованы, передает "Уніан".

Так, проект предусматривает переход с мокрой системы газоочистки на сухую, установку специальных укрытий для локализации неорганизованных выбросов.

Генеральный подрядчик проекта - ООО "Метинвест Инжиниринг". Сейчас идет реконструкция эстакады энергоресурсов и монтаж металлоконструкций, выполнено бетонирование фундаментов эстакады, ведется закупка основного оборудования для газоочисток.

Видео дня

"... Строя эти газоочистки, группа "Метинвест" смотрит вперед на десятки лет. Тот, кто быстрее реализует прогрессивные проекты, тот в итоге и удержит свои позиции на мировом рынке черной металлургии", – подчеркнул гендиректор "Азовстали" Энвер Цкитишвили.