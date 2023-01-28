"Мы готовились к более страшным последствиям атак", – экс-замминистра энергетики

Украина готовилась к более критическим последствиям для энергетики из-за атак со стороны РФ. Благодаря работе ПВО и энергетиков энергетическую систему удается удержать.

Видео дня

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин. Еще в Советском Союзе построили энергосистему, которая должна была как обеспечивать население и промышленных потребителей, так и передавать электроэнергию дальше.

"Система не была гибкой, как бывают децентрализованные системы, где один регион не зависит от другого региона, а зависит от маленьких городов, солнечных панелей, каких-то маленьких станций", – поясняет эксперт.

В будущем придется перейти от централизованной до децентрализованной системе, где функционируют биогазовые станции, солнечные панели, днем генерируется электроэнергия, а ночью она потребляется.

"И все эти объекты составляют эдакие децентрализованные кластеры. То есть это более гибкая система, более реагирующая на спрос и предложение, это такая энергетика будущего, к которой мы должны идти", – говорит Рябчин.

Война показала уязвимости действующей системы, поэтому эволюция нашей энергетической системы сейчас приведет к уменьшению роли крупных энергетических фирм.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский бизнес имеет право без лицензии устанавливать генераторы определенной мощности, а после продавать услугу доступа к розеткам, интернету. При этом правоохранители не имеют права штрафовать за такую деятельность, если в перечне КВЭДов (Классификатор видов экономической деятельности) есть, к примеру, предоставление прочих офисных услуг или аренда помещений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!