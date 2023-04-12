МВФ раскрыл прогноз курса доллара в Украине до конца года

Официальный курс доллара в Украине к концу 2023 года может достичь 40,7 грн/долл. Это на 4,1 грн выше нынешнего курса, зафиксированного на уровне 36,6 грн/долл.

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Такой прогноз предоставили аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в своем апрельском обзоре. Несмотря на то что прогнозный курс оказался заметно выше текущего, он все же ниже, чем заложенный в госбюджет показатель в 42,2 грн/долл. Впрочем, "бюджетные" прогнозы курса в Украине сбываются не часто.

При этом МВФ считает, что в Украине продолжится падение экономики. Аналитики Фонда предполагают, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3%. Инфляция, по их прогнозу, замедлится до 20% после 26,6% в 2022 году, а безработица сократится до 20,9% (с 24,5% в 2022-м).

Курс наличного доллара в Украине МВФ не прогнозировал. По состоянию на 12 апреля доллар в банках продают по 37,8 грн, а покупают – по 37,3 грн. Другие аналитики ранее показали собственные прогнозы курса доллара в Украине к концу года:

Concorde Capital прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, это самый оптимистичный прогноз;

Oxford Economics – 39 грн/долл.;

Dragon Capital – 43 грн/долл.;

IER/GET – 42 грн/долл.;

Morgan Stanley – 45 грн/долл., самый пессимистичный прогноз;

ICU – 40,2 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине уже до минимума сократился разрыв между официальным и наличным курсом доллара. Если в середине 2022 года он составлял 28,5%, то в конце марта 2023-го – всего 3,6%.

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