В Украине пересчитали курс доллара: сколько стоит валюта

В Украине изменили наличный курс доллара. Так, по состоянию на 12 апреля на черном рынке американскую валюту покупают по 37,61 грн, что на 1 коп. дороже, чем днем ранее. Продают же по 37,74 грн – на 2 коп. дороже. В банках же курс остался на прежнем уровне в 37,3/37,8 грн (покупка/продажа).

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставил ПУМБ – 37,5 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 37,05 грн.

Продают же доллар дороже всего в Райффайзен Банке – по 38,4 грн. Дешевле всего – в том же ПриватБанке, 37,55 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Курс может упасть

В то же время, по словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, накануне Пасхи украинские обменники могут снизить наличный курс доллара до 37 грн. Главным фактором, который может "спровоцировать" временное укрепление гривни, является предпраздничное оживление на наличном рынке.

Он объяснил: по сравнению с началом апреля, ближе к празднику активность граждан на валютном рынке может возрасти на 10-12%.

"Часть граждан может обменять определенное количество валюты, тем самым создав незначительное доминирование предложения над спросом. Соответственно, из-за чрезмерного количества наличных денег в обменных пунктах курс доллара может несколько снизиться. Но не стоит ожидать обвала или резких курсовых "прыжков": в условиях роста предложения на 5-7% потенциальное снижение наличного курса не превысит 2-3% (то есть не больше 1 грн за доллар), – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до минимума сократился разрыв между официальным и наличным курсом доллара. Если в середине 2022 года он составлял 28,5%, то в конце марта 2023-го – всего 3,6%.

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