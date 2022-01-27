Молдова и Россия могут подписать новый газовый контракт: что произошло

Компании "Молдовагаз" и "Газпром" могут подписать новое газовое соглашение из технических соображений. Дело в том, что в действующий контракт были внесены поправки. Текущее соглашение было подписано в октябре 2021 года.

"Мы в октябре обсуждали с "Газпромом" заключение нового контракта, это технический вопрос, потому что в действующее соглашение было внесено много поправок. Контракт просто будет подписан в новой редакции", – заявил глава молдавской компании Вадим Чебан, сообщает "РИА Новости".

Он также отметил, что подписание контракта еще не значит, что у страны будут принципиально новые поставки газа. Чебан указал, что Молдова сейчас получает топливо на хороших условиях.

Видео дня

Напомним, "Молдовагаз" перечислил российскому "Газпрому" 20 января оплату за природный газ, поставленный в первой половине января, за считанные часы до отключения. Сумма перевода составила $34,375 млн.

В компании сообщили, что это финальный транш из $63 млн, подлежащих к оплате за указанный период. "Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 млн леев (около $24 млн. – Ред.) компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании "Энергоком", – сообщила пресс-служба "Молдовагаза".

В "Газпроме" заявили, что в случае неоплаты 20 января прекратят поставки газа в Молдову. В этот же день в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации сроком на 60 дней.

Отметим, "Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет. За 1 тысячу куб. м голубого топлива страна платит около $430. Тогда, перед заключением контракта, стране также угрожало прекращение поставок. После этого в Молдове назвали ультимативным письмо российского "Газпрома", в котором предупреждалось о прекращении поставок газа в страну. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала действия компании недружественным жестом.

"У нас не было других рычагов. Мы должны были объявить чрезвычайное положение, чтобы в экстренном порядке обеспечить подачу газа потребителям. Накануне "Молдовагаз" получила ультимативное письмо "Газпрома", в котором российский концерн объявил о прекращении поставок газа в случае, если аванс за январь не будет выплачен в полном объеме до 9:00 21 января", – цитирует премьера "Интерфакс".

По словам Гаврилицы, российский концерн не проявил готовности к сотрудничеству. "Это вызывает недоумение в ситуации, когда "Газпром" является мажоритарным акционером в "Молдовагазе", и в этом качестве должен был проявить участие в решении возникших проблем. "Газпром" – большая, серьезная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц", – сказала она.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, госкомпания "Оператор ГТС Украины" договорилась о продлении гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в нашу страну до 30 сентября. Это позволит увеличить возможности для закачки топлива в Украине на следующий отопительный сезон. Так, заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта в государство на квартальных аукционах.