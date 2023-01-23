Минобороны не закупало яйца по 17 грн за штуку: в комитете Рады проверили документ

Депутаты Верховной Рады изучили документы Министерства обороны о закупках продуктов питания для военных. В профильном комитете пришли к выводу, что расследование журналистов содержит "определенную некорректность", в частности, касательно цены на яйца в 17 грн/шт., которая возмутила людей.

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Об этом сообщил глава Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Александр Звитневич. Ранее этот комитет вызвал руководство Минобороны на заседание для отчета.

"После доклада министра обороны Украины Алексея Резникова стало известно об определенной некорректности в обнародованной СМИ информации. Указанная в публикации стоимость, в частности яиц, не соответствует цифрам контракта Министерства обороны, который был рассмотрен на заседании", – сообщили в комитете.

"Мы видели и изучали действительный документ, а не тот, что есть в информпространстве. Кроме того, мы отдали этот документ компетентным органам", – заявил Звитневич после заседания комитета. Правда о том, какая именно цена на яйца и другие продукты прописана в документе, он не сообщил.

Тем не менее, депутаты напомнили, что Национальное антикоррупционное бюро уже открыло уголовное дело по проверке закупки еды для военных на 13 млрд грн. Сам комитет, в свою очередь будет инициировать:

изменение законодательства касательно открытости оборонных закупок;

проверки поставщиков, которые участвуют в таких закупках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Общая сумма контракта превышает 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем (как то десяток яиц за 170 грн вместо 70 или картофель по 22 грн вместо 8 грн за килограмм) – вдвое или втрое превышают рыночные.

Должностные лица компании-поставщика, установили журналисты, связаны в прошлом с предприятиями Минобороны, а директор Департамента госзакупок Минобороны, который подписывал контракт, Богдан Хмельницкий, несколько месяцев назад фигурировал в уголовном производстве. Летом у него проводились обыски по делу о хищении на поставке амуниции для военных.

После этого компания "Актив компани" опровергла обвинения в завышении цен. А также назвала опубликованную в СМИ информацию об этом манипулятивной и направленной на дискредитацию и самой компании, и Минобороны.

В Минобороны же заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение". А также сообщили, что обратятся в СБУ с требованием провести расследование и наказать тех, кто "распространяет заведомо ложные сведения, наносящие вред интересам обороны в особый период".

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