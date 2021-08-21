Меркель сообщила Путину о необходимости продлить контракт на транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о необходимости продлить контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Соответствующее заявление она озвучила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Германия чувствует свою ответственность за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа после 2024 года, когда истечет действующий контракт", – отметила Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

Канцлер Германии подчеркнула, что Берлин два года назад создал должность уполномоченного по вопросам транзита голубого топлива через Украину. Его полномочия недавно продлили.

"Чтобы говорить о том, что можно и нужно продлить транзит через Украину после 2024 года… Мы чувствуем свою ответственность за это", – резюмировала Меркель.

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До этого Путин заявил о готовности продолжать транзит через Украину. Однако Москва должна понимать объем закупок российского топлива в Европейском Союзе.

По его словам, Россия не может написать транзитный контракт, если нет документов на поставку потребителям в Европе. Путин также добавил, что не только объем поставок, но и сам их факт является вопросом в связи с развитием "зеленой" темы.

Напомним, что Германия будет использовать свои рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией. Речь идет о продлении договоренностей на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году, то есть до 2034 года.

Соответствующее требование к Берлину будет прописано в сделке США и Германии по поводу российского газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Документ предусматривает механизм введения санкций и других ограничительных мер, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

В частности, именно Берлин должен будет ввести санкции, если Москва начнет использовать газопровод для давления на Киев. Одновременно с этим Германия обязана настаивать на принятии ограничительных мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина создаст группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, которые может вызвать грядущий запуск газопровода "Северный поток-2". Рабочая группа будет заниматься разработкой предложений по данной проблеме.