Менеджмент 'Харьковоблэнерго' пытается сохранить коррупционные схемы на предприятии – заявление Smart Holding

Действующий менеджмент АО "Харьковоблэнерго" пытается сохранить коррупционные схемы на предприятии. Об этом говорится в заявлении инвестиционной группы Smart Holding.

Так в компании отреагировали на решение Антимонопольного комитета Украины об отмене разрешения на приобретение 29,79% акций АО "Харьковоблэнерго". Заявление было распространено пресс-службой компании.

Сегодня, 22 июля, АМКУ отозвал данное в начале этого года Smart Holding (Cyprus) LTD на приобретение пакета акций АО "Харьковоблэнерго" в размере, обеспечивающем превышение 25% голосов в высшем органе управления общества. Решение мотивировано тем, что представленная в заявлении Smart Holding (Cyprus) информация относительно АО "Харьковоблэнерго", не может считаться достоверной, поскольку она подавалась не самой энергокомпанией или ее уполномоченным представителем.

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Согласно заявлению Smart Holding, пересмотр решения АМКУ инициирован нынешним менеджментом "Харьковоблэнерго" и является ответом на активную позицию миноритарного акционера в вопросе повышения прозрачности в управлении государственным предприятием.

"На самом деле, ситуация с пересмотром АМКУ своего же решения инициирована действующим менеджментом АО "Харьковоблэнерго" и связанными с ними лицами с целью, как мы считаем, сохранения своего коррупционного статус-кво в энергокомпании. И очевидно, Smart Holding (Cyprus) LTD стала очень неудобным акционером для отдельных дельцов, наживающихся на государственной собственности", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что на протяжении последних лет "Харьковоблэнерго" стало одним из самых неприбыльных предприятий отрасли. Так, если в 2015 году прибыль "Харьковоблэнерго" составлял 30-35 млн грн, то в последующие годы этот показатель не превышал 3-5 млн грн. Тогда как в 2020 году прибыль таких сопоставимых компаний как ДТЭК "Одесские энергосети" и ДТЭК "Днепровские электросети" составила 529,5 млн грн и 346,4 млн грн, соответственно.

Причиной такого неудовлетворительного финансового состояния АО "Харьковоблэнерго", по мнению Smart Holding, "является существование многочисленных коррупционных схем и откровенное разворовывание средств", что подтверждается десятками уголовных производств, связанных с предприятием.

В компании настаивают, что не подавали в АМКУ недостоверной информации, а все данные относительно энергокомпании, переданные регулятору и излучавшиеся ним на протяжении 5 месяцев, были получены из публичных официальных источников.

По словам директора по рискам и безопасности Smart Holding Ивана Герасимовича, пересмотр решения АМКУ никоим образом не влияет на законность приобретения Smart Holding (Cyprus) LTD акций АО "Харьковоблэнерго", а также на реализацию компанией прав и обязанностей акционера. При этом он напомнил, что миноритарный акционер инициировал проведение собрания акционеров АО "Харьковоблэнерго" на котором планируется избрать правомочный наблюдательных совет с участием независимых директоров.

"Это станет залогом эффективной деятельности общества и обеспечит надлежащий контроль за деятельностью менеджмента", – резюмировал представитель Smart Holding.

Как сообщалось, в январе Smart Holding (Cyprus) LTD стала владельцем 29,795% акций АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", ранее принадлежавших Inter Growth Investments LTD. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины 28 числа того же месяца.

Справка

АО "Харьковоблэнерго" является оператором системы распределения (ОСР), владеет и обслуживание распределительные электрические сети, расположенные на территории области.

Протяженность электросетей "Харьковоблэнерго" составляет 39,6 тысяч км, кабельных линий – 7,3 тысячи км. Компания эксплуатирует 11,16 тысяч подстанций напряжением 0,4-150 кВт.

ЧАО "Харьковэнергосбыт" предоставляет услуги по поставке электроэнергии потребителям Харькова и области.

Основными акционерами компаний являются государство в лице Фонда государственного имущества, владеющее 65% акций компании, а также Smart Holding (Cyprus) Вадима Новинского – 29,79%.