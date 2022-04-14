Маск задумал революцию в Twitter. Миллиардер хочет купить всю соцсеть, и это его ультиматум

Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск хочет купить социальную сеть Twitter за $41,39 млрд. Маск, уже ставший крупнейшим акционером Twitter, ультимативно предложил компании выкупить все ее акции, которые ему еще не принадлежат.

Об этом говорится в отчете регулирующих органов, пишет Daily Mail. При этом Маск заявил, что это его "последнее предложение", и если его не примут, он может устроить распродажу акций, что ударит по стоимости компании.

Цель Маска – преобразовать Twitter в главную "платформу для свободы слова во всем мире". Для этого, как он считает, форма собственности компании должна измениться.

"Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире... Однако после того, как я вложил свои средства, я понял, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в своем нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию", – сказал Маск председателю совета директоров Twitter Брету Тейлору.

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Цена, которую озвучил Маска – $54,2 за акцию. То есть предполагается 38%-ная премия к цене акций Twitter по состоянию на 1 апреля.

"Мое предложение – лучшее и последнее предложение. Если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера", – отметил Маск. Если Маск начнет распродажу, акции Twitter серьезно потеряют в цене. Так что это своего рода ультиматум.

При этом Маск подчеркнул, что "это не угроза". "Просто это (акции Twitter. – Ред.) – не очень хорошая инвестиция без изменений, которые необходимо внести", – объяснил миллиардер. Ранее аналитики уже предполагали, что Маск мог стать крупнейшим акционером Twitter, чтобы поглотить эту компанию.

Акции Twitter после появления информации о возможной сделке подскочили почти на 11% с начала открытия торгов. Это свидетельствует о том, что Маск уже получил серьезное влияние на компанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2021 года Маск начал распродажу 10% акций Tesla. Такое решение он принял, основываясь на результатах опроса, который провел в Twitter.