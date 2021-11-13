Илон Маск продал еще одну часть акций Tesla: что произошло

Американский миллиардер, богатейший человек мира Илон Маск продал акций Tesla на сумму около $690 млн. Это произошло после того, как бизнесмен спросил подписчиков в Twitter, нужно ли ему продать 10% своей доли в компании.

Отметим, еще в начале недели Маск продал акций на сумму около $5 млрд, отчасти для уплаты налогов. Об этом сообщает Мarkets.businessinsider.

Продажа акций началась через неделю после того, как Маск опубликовал в Twitter опрос, а большинство подписчиков проголосовало за продажу акций. "В последнее время многие говорят о нереализованной прибыли как о средстве ухода (уклонения. – Ред.) от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?", – написал Маск.

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Так, 57,9% людей проголосовало за продажу. Против этого – 42,1%. Также Маск отметил в одном из постов, что будет придерживаться результатов запущенного опроса.

"Заметьте, я ниоткуда не беру денежную зарплату или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги – это продавать акции", – добавил миллиардер.

Кстати, на фоне этого Маск потерял уже $50 млрд. Это произошло после того, как акции Tesla начали падали. Несмотря на потерю такой суммы, Маск продолжает возглавлять рейтинги богатейших от Bloomberg и Forbes.

Кроме того, на этой неделе Tesla потеряла $157 млрд в рыночной стоимости акций, что больше, чем совокупная рыночная капитализация компаний Ford Motor Co и General Motors Co. Но Tesla по-прежнему остается самым дорогим автопроизводителем США, сообщает Reuters.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что Федеральный суд США принял решение в пользу компании Илона Маска SpaceX и отклонил иск Blue Origin Джеффа Безоса касательно контракту с NASA. Речь идет о полете на Луну.