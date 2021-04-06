Локдаун может на треть обвалить стоимость аренды жилья в Украине

Локдаун может обвалить стоимость аренды жилья в Украине на 15-30%.

В первый локдаун (во втором квартале 2020 года) стоимость аренды снизилась в среднем на 25-30%. Об этом сообщил президент "Ассоциации специалистов по недвижимости" Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".

По его данным, с начала 2021 года стоимость аренды в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре осталась без существенных изменений, несмотря на рост коммунальных платежей.

В "Ассоциации специалистов по недвижимости" ожидают, что со второй половины мая ситуация начнет выравниваться, цены вернутся на уровень, сопоставимый с ценами на момент объявления локдауна.

Летом и осенью, по мнению Пита, цена аренды будет зависеть от спроса и стоимости коммунальных платежей.

"Цена арендованного жилья, как всегда, будет зависеть и от объективных факторов (уровень инфляции, стоимость коммунальных услуг и т.п.), и от субъективных (спрос, локация, состояние квартиры). Одно только рост квартплаты не повлияет на рост аренды. Однако в условиях ускорения инфляции стоимость аренды жилья может вырасти в среднем на 5-7% с учетом небольшого "запаса" в размере дополнительных 2-3%", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине лучшим городом с точки зрения инвестиционной привлекательности жилья назвали Днепр. В топ-5 также вошли Киев, Винница, Чернигов и Львов. Все они показали существенный рост цены на вторичном рынке и сравнительно невысокий срок окупаемости.