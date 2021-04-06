Локдаун може на третину обвалити вартість оренди житла в Україні

Локдаун може обвалити вартість оренди житла в Україні на 15-30%.

У перший локдаун (у другому кварталі 2020 року) вартість оренди знизилася в середньому на 25-30%. Про це повідомив президент "Асоціації фахівців з нерухомості" Юрій Піта агентству "Інтерфакс-Україна".

За його даними, з початку 2021 року вартість оренди в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі залишилася без суттєвих змін, незважаючи на зростання комунальних платежів.

В "Асоціації фахівців з нерухомості" очікують, що з другої половини травня ситуація почне вирівнюватися, ціни повернуться на рівень, співвідносний із цінами на момент оголошення локдауну.

Влітку та восени, на думку Піти, ціна оренди залежатиме від попиту та вартості комунальних платежів.

"Ціна орендованого житла, як завжди, залежатиме і від об'єктивних факторів (рівень інфляції, вартість комунальних послуг тощо), і від суб'єктивних (попит, локація, стан квартири). Одне лише зростання квартплати не вплине на зростання оренди. Однак в умовах прискорення інфляції вартість оренди житла може зрости в середньому на 5-7% із урахуванням невеликого "запасу" у розмірі додаткових 2-3%", – резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найкращим містом із погляду інвестиційної привабливості житла назвали Дніпро. У топ-5 також увійшли Київ, Вінниця, Чернігів та Львів. Всі вони показали істотне зростання ціни на вторинному ринку і порівняно невисокий термін окупності.