Лимиты для "ФОПов" обновятся: как единщиков будут делить на группы в 2022 году

Деление украинских "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) на группы зависит от показателя минимальной зарплаты. С 1 января 2022 года ее повышать не стали – она осталась на уровне 6500 грн. Рост запланирован только с 1 октября 2022-го, на 200 грн (до 6700 грн). Таким образом, лимиты для "ФОПов" в 2022 году вырастут не значительно, как, впрочем, и их налоги.

Для 1-й группы повышение лимита составит лишь на 33,4 тыс. грн годового дохода, пишет OBOZREVATEL. Для плательщиков из 2-й группы рост будет на уровне 166,8 тыс. грн, а для 3-й группы – 233,4 тыс. грн.

Лимиты годовых доходов "ФОПов" с 1 января 2022 года:

1-я группа – 1 085 500 грн (167 размеров минимальной заработной платы);

2-я группа – 5 421 000 грн (834 "минималки");

3-я группа – 7 585 500 грн (1167 минзарплат).

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Лимиты годовых доходов "ФОПов" с 1 октября 2022 года:

1-я группа – 1 118 900 грн;

2-я группа – 5 587 800 грн;

3-я группа – 7 818 900 грн.

Если "ФОП" 1-й или 2-й группы превышает лимит, он обязан подать заявление и перейти в следующую группу с нового квартала. В случае превышения "ФОПом" 3-й группы, предприятие перестает быть плательщиком единого налога и переходит на общую систему. Само превышение лимита облагается по ставке 15%.

Какие налоги заплатят "ФОПы"?

От группы "ФОПа" зависит размер его налоговых платежей. Сейчас многие физлица-предприниматели платят меньше налогов, чем учитель со своей зарплаты. К примеру, с зарплаты в 10 тыс. грн нужно заплатить 1950 грн подоходного налога. А "ФОПы" второй группы платят всего 1300 грн единого налога.

Налоги для "ФОП" с 1 января 2022 года:

1-я группа – 284 грн единого налога;

2-я группа – 1300 грн единого налога;

3-я группа – 5% дохода или 3% для плательщиков НДС.

В июле для "ФОПов" первой группы единый налог увеличится с 248 до 260 грн. В октябре для "ФОПов" второй группы единый налог повысят с 1300 до 1340 грн, а с 1 декабря "ФОПы" первой группы будут платить уже 268 грн налога.

Как сообщал OBOZREVATEL, большое количество физлиц-предпринимателей уже давно превышают лимиты и не имеют права оставаться на едином налоге. Но так как они не ведут прозрачный учет, то могут подавать налоговой ненастоящие данные об оборотах и не платить налоги в полном объеме. Поэтому введение РРО для "ФОПов", вероятно, позволит вывести из тени миллиарды гривен.