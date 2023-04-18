Курс доллара в Украине застыл на месте: где выгоднее покупать валюту

Курс наличного доллара в банках Украины замер – 18 апреля он составляет в среднем 37,5/38 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара за сутки не изменился ни в покупке, ни в продаже, однако заметно различается в зависимости от банка.

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Так, среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу "бакса" установил Ощадбанк ( 38,5 грн/долл.). Самый низкий – ПриватБанк (37,8 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена традиционно ниже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однак курс евро, который не "заморожен", заметно изменился – 18 апреля он снизился сразу на 27 копеек.

На черном рынке также произошли изменения: доллар в покупке подешевел на 10 коп. – до 37,71 грн, средний курс продажи составляет 37,85 грн. Евро на "валютном аукционе" 18 апреля продают по 41,33 грн, а покупают – по 41,05 грн.

Кроме того, крупные банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Однако такой курс применяется только для расчетов (например, в иностранных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Эксперты считают, что наличный курс доллара останется на нынешнем уровне до конца апреля и даже весны. Единственное условие, при котором стоимость американской валюты может значительно измениться – срыв "зернового соглашения".

"Теоретически, это может повлиять на кэшовый рынок. Но это если в принципе "зерновая инициатива" будет сорвана. Тогда действительно будет проблема для гривни, но в ближайшее время ничего такого не ожидается", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Как собщал OBOZREVATEL, ранее МВФ раскрыл прогноз курса доллара в Украине до конца года. Несмотря на то что прогнозный курс оказался заметно выше текущего, он все же ниже, чем заложенный в госбюджет показатель.

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