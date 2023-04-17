Украинцев предупредили о возможном изменении курса доллара: названо условие

Наличный курс доллара в Украине, вероятно, останется на нынешнем уровне до конца апреля и даже весны. Единственное условие, при котором стоимость американской валюты может значительно измениться – срыв "зернового соглашения".

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Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL экономический эксперт, специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса. Он отметил, что ситуация на валютном рынке стабильна.

"По курсу доллара в этом месяце и до конца весны пока не ожидается никаких изменений. Ситуация на рынке очень стабильная и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают. Какого-либо давления на гривню просто нет", – резюмировал эксперт.

При этом, отметил он, существует одно условие, при котором курс американской валюты может значительно измениться – прекращение "зерновой инициативы". Как объяснил Фурса, это может значительно повлиять на наличный рынок.

"Теоретически, это может повлиять на кэшовый рынок. Но это если в принципе "зерновая инициатива" будет сорвана. Тогда действительно будет проблема для гривни, но в ближайшее время ничего такого не ожидается", – подытожил специалист.

Как заявил глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, "зерновое соглашение" по экспорту продовольствия Черным морем оказалось под угрозой остановки. Россия уже второй раз заблокировала инспекцию судов в проливе Босфор. "Сегодня, 17 апреля, российская сторона вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции", – сообщил он.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что курс наличного доллара в банках Украины замер – 17 апреля составляет в среднем 37,5/38 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара в сутки не изменился ни на покупку, ни на продажу. А вот на черном рынке произошли небольшие изменения: в продаже американская валюта подешевела на 1 коп. – до 37,81 грн., а в покупке подорожала на 2 коп. – до 37,99 грн.

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