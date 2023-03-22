Курс доллара в Украине пытаются повысить: сколько будет стоить валюта

Курс доллара в Украине немного вырос после активного падения в конце февраля-начале марта. При этом участники валютного рынка не оставляют попыток сохранить тенденцию к росту стоимости доллара.

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Впрочем, говорить об ажиотаже на валютном рынке все равно не приходится. "Бакс" вошел в коридор 38,75-38,85 грн/долл. и, вероятно, будет держаться в нем. Такой прогноз озвучила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, пишет "24 Канал".

По ее словам, спред (разница) между курсом доллара в продаже и курсом в покупке остается очень небольшой. Золотько считает, что спред находится "на грани рентабельности".

"Это, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии серьезных дисбалансов на рынке. А с другой – о вероятности курсового разворота в любой момент", – отметила банкир.

Ситуация может измениться уже через неделю. В частности, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, есть большой шанс, что в апреле гривня укрепится. По его прогнозу, в следующем месяце курс составит 38-38,5 грн/доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальны банк планирует отмену фиксированного официального курса доллара. Однако это решение привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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