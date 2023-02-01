Курс доллара в феврале может измениться только из-за одного фактора: аналитики дали прогноз

Наличный курс доллара в феврале в Украине, скорее всего, останется на уровне 40-41 грн/долл. Однако стоимость валюты может вырасти, если Россия активизирует боевые действия в Украине и предпримет попытки наступления.

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Такие прогнозы озвучили опрошенные OBOZREVATEL аналитики. По их словам, ситуация на фронте остается главным психологическим фактором, который влияет на стабильность гривни. Если негативных изменений не произойдет, гривня может даже немного укрепиться, считают эксперты.

Что касается экономических факторов, то Нацбанку удается удерживать не только инфляцию, но и стабильности гривни , отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, НБУ удается пополнять валютные резервы, что улучшает ожидания рынка.

Однако стабильность украинской валюты также зависит от финансовой помощи Украины. Поступления помощи от ЕС, США и других партнеров позволяет пополнять валютные запасы и покрывать дефицит бюджета.

Также, по словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в Украине до 5 февраля не ожидается значительного изменения наличного курса доллара. Впрочем, это не означает, что на рынок не могут повлиять неожиданные факторы, ведь во время войны учесть все обстоятельства практически невозможно.

Какой курс в банках 1 февраля

Украинские банки пересчитали наличный курс доллара. По состоянию на утро 1 февраля его установили на уровне 40/40,5 грн (покупка/продажа). То есть, по сравнению с утром 31 января, стоимость валюты в банках снизилась:

в покупке – на 10 коп.;

в продаже – на 5 коп.

Среди крупных банков самый высокий курс на продажу долларов установил ПУМБ – 41 грн. Далее следуют:

Ощадбанк – 40,75 грн;

Сенс Банк– 40,7 грн;

Укрэксимбанк– 40,65 грн.

Курс покупки долларов самый высокий у Укрэксимбанка – по 40,15 грн. За ним идут:

Ощадбанк – 40,1 грн;

Сенс Банк – 40,1 грн;

ПУМБ– 40 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке курс установился на уровне 40,3/40,4 грн. Это ровно столько же, сколько интернет-"менялы" предлагали днем ранее.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн. Изменять его в НБУ пока что не планируют. "Резервов достаточно. И сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса", – отмечал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

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