Кулеба призвал мир бойкотировать Renault из-за отказа прекратить работу в России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир к бойкоту французского автопроизводителя Renault. Причина – его отказ от прекращения работы в ведущей войну против Украины РФ.

Свое обращение он опубликовал в Twitter. При этом глава украинского МИД подчеркнул: поддержка Renault захватнической войны в Европе – неудивительна. Таким образом он намекнул на сотрудничество компании с нацистами во время Второй мировой войны.

"Renault отказывается выходить из России. Не то чтобы кого-то удивляло, что Renault поддерживает жестокую захватническую войну в Европе. Но ошибки должны иметь цену, особенно если они повторяются. Я призываю клиентов и предприятия по всему миру бойкотировать Group Renault", – написал Кулеба.

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При этом он проиллюстрировал свое обращение фотоколлажем. Так:

на одной его части – публичное самопозиционирование компании, выражающееся в словах "Страсть к жизни";

на другой содержится надпись "Group Renault – спонсор Путинской войны", а также констатирование факта, что Renault вместо сокращения своих операций в России продолжает платить в ней налоги, поддерживая таким образом войну против Украины.

Как известно, в прошлом месяце Renault приостановил производство на своих российских заводах, сославшись на логистические проблемы, связанные с вторжением РФ в Украину. Однако 21 марта корпорация заявила о возобновлении производства – при поддержке французского правительства, которое является его основным акционером.

Напомним, что Renault владеет контрольным пакетом акций "АвтоВАЗ" с 2016 года, после того, как в 2007 году впервые инвестировала в быстрорастущий рынок. На российских предприятиях компании работают порядка 40 тысяч человек. В 2021 году "АвтоВАЗ" продал 350 тыс. автомобилей, получив прибыль до налогообложения для Renault в размере 186 млн евро, или около 12% его годовой выручки.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал американскую компанию Jonson & Johnson прекратить зарабатывать на крови украинцев. В текущее время известная своими лекарственными и гигиеническими товарами компания продолжает работу в РФ, несмотря на проводимые ею военные действия в Украине.

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