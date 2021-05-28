Крупнейший украинский агрохолдинг 'Кернел Групп' Андрея Веревского может оказаться под санкциями СНБО

Компания "Агродом", с которой связаны бизнес-интересы погибшего год назад народного депутата Украины Валерия Давыденко, является одним из ведущих сельскохозяйственных производителей Черниговской области. В прошлом году контроль над "Агродомом" получил агрохолдинг "Кернел Групп", принадлежащий бизнесмену Андрею Веревскому.

Обстоятельства установления контроля агрохолдинга над СП "Агродом" имели все признаки недружественного поглощения, считают юридические советники родственников погибшего Валерия Давиденко.

"В 2019 году между СП "Агродом" и "Кернел Групп" было заключено соглашение об обеспеченном заеме. Однако, в 2020 году, сразу после трагической гибели Валерия Давыденко, контроль над 76% "Агродома" перешел к структурам и лицам, связанным с "Кернел Групп". Никакой компенсации за потерянные корпоративные права мать Валерия Давиденко, которой принадлежали указанные акции, не получила. "Кернел" присвоил себе доходы от урожая 2020 года, которые оцениваются в $25-32 млн. В то же время, впервые в истории "Агродома" в отчетных документах были задекларированы убытки и рост долга до 1,3 млрд. грн", – комментируют ситуацию юристы семьи Давиденко.

Людмила Давыденко, жена погибшего депутата, считает важным и своевременным заявление министра агрополитики Романа Лещенко, который, выступая 24 мая 2021 года на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", анонсировал применения санкций СНБО против земельных махинаторов: "Мы должны остановить все процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель. Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности".

"Фактическая "аннексия" активов и ресурсов СП "Агродом" холдингом "Кернел Групп" является примером вопиющей несправедливости. Считаем, что заявленная государственной властью позиция является важным сигналом для всех фермеров, страдающих от вседозволенности агробаронов. Нам нужны цивилизованные отношения на рынке сельскохозяйственного производства! Мы готовы предоставить все необходимые подтверждения несправедливого захвата предприятия холдингом Веревского. Готовые направить материалы непосредственно в СНБО. Уверены, что этих материалов будет достаточно для того, чтобы "Кернел Групп" оказалась под санкциями", – говорит Людмила Давыденко. Она настаивает на полном возвращении корпоративных прав законному владельцу и компенсации ущерба, нанесенного "Кернел Групп" после установления контроля этим холдингом над СП "Агродом".

Сейчас продолжаются два судебных процесса, на которых рассматриваются обстоятельства перехода контроля над СП "Агродом" в холдинг "Кернел Групп".

"Кернел Групп" в своих презентационных материалах включил СП "Агродом" в состав своего холдинга, однако вынужден был удалить соответствующую информацию после того, как в СМИ были обнародованы обстоятельства непрозрачного установления контроля холдинга над предприятием, у истоков которого стоял Давыденко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Веревский через группу "Довіра" в Верховной Раде добился снижения НДС для отдельных аграриев, которые занимаются сырьем. Ставку уменьшили с 20 до 14%. Благодаря этому его компания "Кернел" ежемесячно экономит сотни миллионов на уплату НДС, но из бюджета продолжает получать наибольшие возмещения.