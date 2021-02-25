Коломойский заявил суду, что вложил в майнинг криптовалюты 50 млн долларов

Игорь Коломойский в 2017 году инвестировал 50 миллионов долларов в ферму для майнинга криптовалюты в Грузии.

Такую информацию Высокому суду Лондона раскрыл сам бизнесмен и его адвокаты в рамках разбирательства по иску ПриватБанка, передает LIGA.net со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что финучреждение настаивало на перекрестном допросе Коломойского, потому что подозревала его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива.

По информации, которую предоставили суду, он инвестировал деньги вместе с другими бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Производством занимались их компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.

Планировалось, что к 2021 году ферма добудет 50 тысяч биткоинов приблизительной стоимостью 1 миллиард долларов. По факту майнинг проводился с ноября 2017 года по ноябрь 2018-го, а также с мая по сентябрь 2018 года. За это время было добыто 3 533 бикоина.

По словам юристов Коломойского, сейчас ему принадлежит не более 1000 биткоинов. В то же время юристы ПриватБанка выразили сомнение в правдивости информации и попросили о допросе бизнесмена в конце января, однако судья отклонил ходатайство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля английский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и обязал его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других компаний-ответчиков выплатить 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка.