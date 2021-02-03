Английский суд обязал Коломойского заплатить ПриватБанку 1 млн фунтов

Английский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и обязал его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других компаний-ответчиков выплатить 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка.

В частности, средства должны быть выплачены до 15 марта 2021 года в счет возмещения расходов финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов, в том числе:

промежуточные выплаты в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции;

возврат 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года;

около 35 тысяч фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей указанного ходатайства.

Представители финучреждения добавили, что сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 по февраль 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.