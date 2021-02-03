Английский суд обязал Коломойского заплатить ПриватБанку 1 млн фунтов
Английский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и обязал его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других компаний-ответчиков выплатить 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка.
В частности, средства должны быть выплачены до 15 марта 2021 года в счет возмещения расходов финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов, в том числе:
промежуточные выплаты в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов ПриватБанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции;
возврат 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года;
около 35 тысяч фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей указанного ходатайства.
Представители финучреждения добавили, что сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 по февраль 2022 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против бывших акционеров, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.
Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире.