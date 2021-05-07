Китай и США взвинтили мировые цены на нефть: названа новая стоимость

Цены на нефть восстановились после падения на 1% на предыдущей сессии на фоне благоприятных экономических данных из Китая и США, даже несмотря на то, что пандемия коронавируса в Индии ограничила цены. Июльские фьючерсы на нефть Brent выросли на 31 цент, или 0,5% и составляют $68,40 за баррель,

В то же время нефть марки WTI выросла на 29 центов, или 0,5%, до $65. Об этом сообщает Reuters.

Brent и WTI демонстрируют второй еженедельный прирост, поскольку ослабление ограничений на передвижение в США и Европе, восстановление производственных операций и вакцинация от COVID-19 открывают путь к возрождению спроса на топливо, в то время как отложенные летние поездки, вероятно, снизятся.

В Китае данные показали, что рост экспорта неожиданно ускорился в апреле, а частный опрос указал на значительный рост активности в секторе услуг.

"Показатели импорта не самые лучшие", – сказал экономист Хоуи Ли из сингапурского кредитного агентства OCBC. Он добавил, что падение операционных ставок на независимых нефтеперерабатывающих заводах в восточно-китайской провинции Шаньдун в прошлом месяце могло вызвать снижение.

В Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, количество заявок на пособие по безработице снизилось, что свидетельствует о том, что восстановление рынка труда вступило в новую фазу на фоне быстро развивающейся экономики.

Как ранее писал OBOZREVATEL: