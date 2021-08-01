Кандидат в канцлеры Германии пригрозил заблокировать 'Северный поток-2' и назвал условие

Кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет заявил, что Россия может попасть под санкции в случае враждебных действий в адрес Украины и использования против нее "Северного потока-2". Речь идет о жестких ограничительных мерах вплоть до блокировки газопровода.

Введение санкций возможно, если РФ "снова будет вести себя агрессивно", пишет газета Rzeczpospolita, которой Лашет дал интервью. Политик отметил, что в таком случае Германия в первую очередь будет принимать соответствующие меры на национальном уровне.

Вместе с тем, Берлин также будет выступать за введение санкций на уровне Европейского Союза. Такие меры помогут гарантировать, что РФ потеряет возможность использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие.

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Лашет подчеркнул, что для внешней политики Германии поддержка Украины, обеспечение ее суверенитета и безопасности должны быть приоритетом.

"Также важно дать России понять, что для нас неприемлемы нарушения ею международного права, гибридные атаки на западные демократии и атаки на фундаментальные права человека и гражданина на собственной территории", – сказал возможный преемник Меркель.

По словам Лашета, соглашение США и Германии по "СП-2" дает возможность при необходимости "совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность".

Напомним, американский дипломат Джордж Кент заявил, что США заключили с Германией сделку по "Северному потоку-2" с целью заставить Берлин следить за тем, чтобы РФ не использовала этот газопровод как оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Лидер США Джо Байден объяснил, что отказался вводить новые санкции относительно газопровода "Северный поток-2", так как проект почти завершен. Он считает, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

При этом и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер отметил, что "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и других стран Восточной Европы. Однако вероятность предотвратить достройку газопровода, готового почти на 90%, была крайне мала.