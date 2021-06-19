Главы МИД Польши и Украины договорились вместе противостоять "Северному потоку-2": проект назвали опасным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главой дипломатического ведомства Польши Збигневом Рау договорился объединить усилие стран для того, чтобы остановить "Северный поток-2". Дело в том, что запуск российского газопровода ограничит транзит через оба государства.

Как говорится в сообщении на сайте украинского МИДа, дипломаты подтвердили, что проект несет угрозы для безопасности обоих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

"Глава украинской дипломатии выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепление обороноспособности нашего государства", – говорится на сайте.

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США по инициативе президента Джо Байдена решили снять санкции с оператора "Северного потока-2" и подтвердили, что проект практически завершен. Часть конгресса с таким утверждением не согласна. На лоббистов в американской власти Россия потратила миллионы долларов. Наняли в том числе влиятельных политиков и бывших сотрудников Госдепа (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Газопровод практически достроен. Но для его запуска недостаточно соединить трубы, нужно пройти всю процедуру регистрации. Кроме того, еще не согласованы детали, среди которых условия сохранения украинского транзита.

В США и Германии обсуждают механизмы компенсации потерь для Украины. Ежегодно на транзите газа из РФ мы зарабатываем около 2 млрд долларов. Кроме того, это делает россиян зависимыми от украинской инфраструктуры.

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров уверен, что запуск газопровода "Северный поток-2" уже невозможно предотвратить. Но это не будет означать, что украинская газотранспортная система прекратит функционирование.