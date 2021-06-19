Главы МИД Польши и Украины договорились вместе противостоять "Северному потоку-2": проект назвали опасным

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Польша и Украина объединились против 'Северного потока-2'

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главой дипломатического ведомства Польши Збигневом Рау договорился объединить усилие стран для того, чтобы остановить "Северный поток-2". Дело в том, что запуск российского газопровода ограничит транзит через оба государства.

Как говорится в сообщении на сайте украинского МИДа, дипломаты подтвердили, что проект несет угрозы для безопасности обоих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

"Глава украинской дипломатии выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепление обороноспособности нашего государства", – говорится на сайте.

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Что стоит знать на данный момент?

  • США по инициативе президента Джо Байдена решили снять санкции с оператора "Северного потока-2" и подтвердили, что проект практически завершен. Часть конгресса с таким утверждением не согласна. На лоббистов в американской власти Россия потратила миллионы долларов. Наняли в том числе влиятельных политиков и бывших сотрудников Госдепа (подробнее об этом можно прочитать здесь).

  • Газопровод практически достроен. Но для его запуска недостаточно соединить трубы, нужно пройти всю процедуру регистрации. Кроме того, еще не согласованы детали, среди которых условия сохранения украинского транзита.

  • В США и Германии обсуждают механизмы компенсации потерь для Украины. Ежегодно на транзите газа из РФ мы зарабатываем около 2 млрд долларов. Кроме того, это делает россиян зависимыми от украинской инфраструктуры.

Проект "Северного потока-2"

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров уверен, что запуск газопровода "Северный поток-2" уже невозможно предотвратить. Но это не будет означать, что украинская газотранспортная система прекратит функционирование.

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