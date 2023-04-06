Какую работу предлагают в Киеве: кого ищут работодатели и какую зарплату дают
В Киеве сейчас работодатели больше всего ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и администраторов. Также в столице большой спрос на бухгалтеров, поваров, а также водителей.
Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Так, в ТОП-10 должностей по популярности входят:
- продавец-консультант (14 тыс. грн.);
- менеджер по продажам (25 тыс. грн);
- администратор (15,5 тыс. грн);
- бухгалтер (20 тыс. грн);
- повар (17 тыс. грн);
- водитель (24 тыс. грн);
- кассир (13,3 тыс. грн);
- директор (30 тыс. грн);
- менеджер по работе с клиентами (22,5 тыс. грн);
- офис-менеджер (16,5 тыс. грн).
Средняя зарплата в Киеве составляет 18,5 тыс. грн. Это медиана заработных плат по данным из 40 475 вакансий на портале.
Кому предлагают самые большие зарплаты?
- Full stack программист (110 тыс. грн);
- военнослужащий (77,5 тыс. грн);
- Team leader (70 тыс. грн);
- медиа-байер (64 тыс. грн);
- Back end программист (60 тыс. грн);
- DevOps инженер (52,5 тыс. грн);
- директор по маркетингу (50 тыс. грн);
- эндодонтист (50 тыс. грн);
- трейдер (47,5 тыс. грн.);
- руководитель отдела продаж (45 тыс. грн).
OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине средняя зарплата составила 16 тыс. грн и в ближайшее время может подняться на 15-20%. Наиболее популярными и высокооплачиваемыми стали сферы IT, фармакологии и аграрная область, рассказала Елена Куцоконь, head of recruitment компании Smart Solutions. В то же время больше всего пострадал на рынке труда гостинично-ресторанный бизнес и офлайн-ритейл.
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