Какую работу предлагают в Киеве: кого ищут работодатели и какую зарплату дают

В Киеве сейчас работодатели больше всего ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и администраторов. Также в столице большой спрос на бухгалтеров, поваров, а также водителей.

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Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Так, в ТОП-10 должностей по популярности входят:

продавец-консультант (14 тыс. грн.);

менеджер по продажам (25 тыс. грн);

администратор (15,5 тыс. грн);

бухгалтер (20 тыс. грн);

повар (17 тыс. грн);

водитель (24 тыс. грн);

кассир (13,3 тыс. грн);

директор (30 тыс. грн);

менеджер по работе с клиентами (22,5 тыс. грн);

офис-менеджер (16,5 тыс. грн).

Средняя зарплата в Киеве составляет 18,5 тыс. грн. Это медиана заработных плат по данным из 40 475 вакансий на портале.

Кому предлагают самые большие зарплаты?

Full stack программист (110 тыс. грн);

военнослужащий (77,5 тыс. грн);

Team leader (70 тыс. грн);

медиа-байер (64 тыс. грн);

Back end программист (60 тыс. грн);

DevOps инженер (52,5 тыс. грн);

директор по маркетингу (50 тыс. грн);

эндодонтист (50 тыс. грн);

трейдер (47,5 тыс. грн.);

руководитель отдела продаж (45 тыс. грн).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине средняя зарплата составила 16 тыс. грн и в ближайшее время может подняться на 15-20%. Наиболее популярными и высокооплачиваемыми стали сферы IT, фармакологии и аграрная область, рассказала Елена Куцоконь, head of recruitment компании Smart Solutions. В то же время больше всего пострадал на рынке труда гостинично-ресторанный бизнес и офлайн-ритейл.

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