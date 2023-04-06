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Какую работу предлагают в Киеве: кого ищут работодатели и какую зарплату дают

Владимир Пазий
Рынки и компании
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Какую работу предлагают в Киеве

В Киеве сейчас работодатели больше всего ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и администраторов. Также в столице большой спрос на бухгалтеров, поваров, а также водителей.

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Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Так, в ТОП-10 должностей по популярности входят:

  • продавец-консультант (14 тыс. грн.);
  • менеджер по продажам (25 тыс. грн);
  • администратор (15,5 тыс. грн);
  • бухгалтер (20 тыс. грн);
  • повар (17 тыс. грн);
  • водитель (24 тыс. грн);
  • кассир (13,3 тыс. грн);
  • директор (30 тыс. грн);
  • менеджер по работе с клиентами (22,5 тыс. грн);
  • офис-менеджер (16,5 тыс. грн).

Средняя зарплата в Киеве составляет 18,5 тыс. грн. Это медиана заработных плат по данным из 40 475 вакансий на портале.

Кому предлагают самые большие зарплаты?

  • Full stack программист (110 тыс. грн);
  • военнослужащий (77,5 тыс. грн);
  • Team leader (70 тыс. грн);
  • медиа-байер (64 тыс. грн);
  • Back end программист (60 тыс. грн);
  • DevOps инженер (52,5 тыс. грн);
  • директор по маркетингу (50 тыс. грн);
  • эндодонтист (50 тыс. грн);
  • трейдер (47,5 тыс. грн.);
  • руководитель отдела продаж (45 тыс. грн).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине средняя зарплата составила 16 тыс. грн и в ближайшее время может подняться на 15-20%. Наиболее популярными и высокооплачиваемыми стали сферы IT, фармакологии и аграрная область, рассказала Елена Куцоконь, head of recruitment компании Smart Solutions. В то же время больше всего пострадал на рынке труда гостинично-ресторанный бизнес и офлайн-ритейл.

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