Украинцам пересчитают зарплаты: сколько будут платить и кому больше всех повезет

В Украине средняя зарплата составила 16 тыс. грн и в ближайшее время может подняться на 15-20%. Самыми популярными и высокооплачиваемыми стали сферы IT, фармакологии и аграрная сфера.

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Как поясняет Елена Куцоконь, Head of recruitment компании Smart Solutions, заработные платы продолжают расти, передает 24 канал. В среднем на высокие доходы могут рассчитывать:

IT-разработчики – около 100 тыс. грн;

юристы-международники – 70 тыс. грн;

руководитель отдела продаж в агросекторе – 100 тыс. грн.

В то же время больше всего пострадал на рынке труда гостинично-ресторанный бизнес и офлайн ритейл. Там наблюдаются самые низкие зарплаты. Объяснение этому – отток иностранных туристов и страх граждан посещать места массового скопления.

Есть спрос на семейных врачей, фармацевтов, психологов. Причины в том, что многие представители этих профессий сейчас привлечены на фронте.

В городах нужны электричества, сантехники, сварщик, машинист дорожно-строительных машин, монтажник систем утепления зданий, слесарь по механосборочным работам, слесарь-инструментальщик и слесарь-ремонтник. — все, что касается коммунального хозяйства, но их не хватало и раньше, – добавляет эксперт рынка труда Валнтина Гаврюшенко.

Отметим, в Украине рынок труда начал уверенно восстанавливаться. Части работодателей уже не хватает сотрудников, в то время как ресурса для значительного повышения зарплаты нет. Так что ожидать массового повышения окладов не стоит. Рынок все еще страдает от целого ряда дисбалансов. Однако действительно сложный период ожидается уже после победы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцев приглашают на работу на шахте с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не нужна специализация.

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