К проверкам Гоструда по выявлению "нелегалов" будет привлекаться Нацполиция: подписан документ

В Государственной службе Украины по вопросам труда (Гоструда) продолжают активную инспекционную кампанию по выявлению незадекларированного труда. Помимо налоговых инспекторов, теперь к проверкам планируют привлекать также органы Нацполиции.

Как информируют в главном "трудовом" ведомстве, между Гоструда и Национальной полицией Украины подписан Меморандум о сотрудничестве и партнерстве. Текст самого документа не опубликован.

В Гоструда указывают, что целью подписания Меморандума является:

консолидация усилий обоих ведомств в части формирования благоприятной среды на рынке труда;

обеспечение реализации госполитики по вопросам осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о труде юридическими и физическими лицами, которые используют наемный труд.

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Партнерство сторон предусматривает проведение совместных мероприятий и обмен информацией по вопросам детенизации рынка труда, совершенствования контроля за оформлением трудовых отношений с наемными работниками и обеспечения публичной безопасности и порядка при осуществлении такого контроля.

Напомним, с 1 июля Гоструда во взаимодействии с органами Государственной налоговой службы (ГНС) начала инспекцию по вопросам выявления незадекларированных работников. Такие проверки являются частью Национального плана совместных действий по снижению уровня незадекларированной труда на 2021 год.

Ранее в Гоструда объяснили, что в основу данного Плана лег принцип "сначала предупреди, а потом контролируй", который начал внедряться инспекторами труда с начала 2021 года. Именно поэтому их работа в течение года складывается из двух этапов: информационной (с 1 января по 30 июня) и инспекционной кампании (с 1 июля по 31 декабря).

Во время информационной кампании инспекторы труда проинформировали более 62 тыс. работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства, в том числе в сферах торговли - 36 тыс., сельского хозяйства - 6 тыс., транспорта - 5 тыс., организации питания - 3 тыс.

В ходе инспекционной кампании Гоструда и ГНС объединили усилия с целью выделения работодателей, которые с достаточно высокой достоверностью используют незадекларированных работников. Информационные базы ГНС дают Гоструда возможность отобрать работодателей, которые имеют высокий риск по следующим критериям:

Несоответствие количества работников объемам производства (произведенных работ, оказанных услуг) по отношению к средним показателям по соответствующему виду хозяйственной деятельности. Наличие фактов нарушения порядка оформления трудовых отношений, выявленных в ходе налоговых проверок. Несоответствие количества объектов налогообложения и количества наемных работников. Наличие случаев несоответствия количества одновременно работающих регистраторов расчетных операций (РРО) количеству работников с указанием расположения РРО. Часть работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера, превышает часть работников, которые работают по трудовым договорам (контрактам). Отсутствие наемных работников у плательщиков объектов торговли, сферы услуг, у которых есть лицензии на производство, хранение и реализацию подакцизных товаров.

По информации Гоструда, с 1 июля, даты начала инспекционной кампании, проведено 1383 инспекционных посещения и выявлено 4054 работника, допущенных к работе без заключения трудовых договоров. Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя. Больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (437), Винницкой (364) и Хмельницкой (273) областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Так, по новым правилам, которые полноценно вступят в силу уже с 2027 года, для того, чтобы получить пенсию вовремя, нужно иметь от 35 лет стажа.