Гоструда начинает массовые проверки бизнеса по выявлению "нелегалов"

С 1 июля Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда) во взаимодействии с Государственной налоговой службой (ГНС) начнет проверки бизнеса в части выявления неоформленных работников. Такие проверки являются частью Национального плана совместных действий по снижению уровня незадекларированной труда на 2021 год.

Об этом информируют в Гоструда. Согласно сообщению, при формировании Нацплана были выработаны и согласованы совместные мероприятия нескольких государственных органов, направленные на стимулирование работодателей и работников к переходу от неформальных к легальным трудовым отношениям.

В частности, указанные мероприятия включают два этапа:

Информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда; Инспекционную кампанию среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.

Во время информационной кампании, в течение почти 6 месяцев текущего года, инспекторы труда проинформировали более 62 тыс. работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства, в том числе в сферах торговли - 36 тыс., сельского хозяйства - 6 тыс., транспорта - 5 тыс ., организации питания - 3 тыс.

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Во время второго этапа, который начнется с 1 июля, в поле зрения работников Гоструда и ГНС попадут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наемных работников.

В Гоструда информируют, что, согласно действующему законодательству, инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время с целью проверки оформления трудовых отношений. Для выявления незадекларированных работников инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения работодателей, знакомиться с документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать объяснения.

При обнаружении незадекларированных работников безотлагательно будут приниматься меры по привлечению работодателей к ответственности за нарушения в сфере законодательства о труде и налогового законодательства. Такими нарушениями, согласно ст. 265 Кодекса законов о труде, являются:

незадекларированный работник;

факт подмены трудового договора гражданско-правовым договором или договором о стажировке;

выплата заработной платы в конверте;

выплата вознаграждения работнику без начисления/уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов;

фактическое использование труда работника полный день при оформлении его на неполный рабочий день.

Размер штрафа за выявление инспектором труда вышеуказанных нарушений составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 000 грн. Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, что будет составлять 180 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГНС решили восстановить временно прекращенные на период карантина документальные и фактические проверки физлиц с высокой степенью риска неуплаты налогов и сборов.