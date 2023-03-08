Известный украинский банк прятал от налоговой деньги для игорного бизнеса: в БЭБ раскрыли детали

Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает должностных лиц известного украинского банка в содействии игорному бизнесу уклониться от уплаты налогов на 400 млн грн. В схеме задействованы должностные лица учреждения, более 20 подконтрольных банку субъектов хозяйственной деятельности, а также компании – операторы игорного бизнеса.

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Об этом сообщили в самом Бюро. Там отметили: схема уклонения от уплаты налогов была налажена через "подконтрольные нелицензированные зеркальные веб-ресурсов интернет-казино и беттинга". В частности, их настроили на прием платежей с использованием:

"мискодинга" (вид мошенничества в банковской сети, заключающийся в замене назначения платежа);

разорванных денежных переводов.

"Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания. В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота", – рассказали в БЭБ.

Было подчеркнуто: упомянутые юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.

"В целях получения доказательной базы БЭБ совместно с СБУ и НБУ проводят масштабные обыски в помещениях банка, офисах, местах проживания фигурантов", – рассказали в Бюро. Досудебное расследование ведется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного:

ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) – предусматривает в качестве наказания штраф в размере от 15 000 до 25 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на март-2023 это от 20,13 млн грн до 33,55 млн грн);

ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) – предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год количество уголовных производств, направленных Бюро экономической безопасности в суд, увеличилось в три раза по сравнению с началом его работы. В частности, в январе 2023 года детективы Бюро направили в суд 13 уголовных производств.

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