Суды заваливают делами: в БЭБ нарастили количество направленных в суд уголовных производств

За год количество уголовных производств, направленных Бюро экономической безопасности (БЭБ) в суд, увеличилось в три раза – по сравнению с началом его работы. В частности, в январе 2023 года детективы Бюро направили в суд 13 уголовных производств.

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Об этом сообщили в самом БЭБ. Там отметили: с января по март 2022 года Бюро направило в суд 1 производство при 39 начатых. После чего:

в апреле-2022 – 1 лицу было сообщено о подозрении, 16 производств открыто;

в мае – 1 производство было направлено в суд, 11 открыто, 4 лицам сообщено о подозрении;

в июне – 3 производства было направлено в суд, 34 открыто, 3 лицам сообщено о подозрении;

в июле – 3 производства было направлено в суд, 43 открыто, 3 лицам сообщено о подозрении;

в августе – 2 производства было направлено в суд, 46 открыто, 5 лицам сообщено о подозрении;

в сентябре – 1 производство было направлено в суд, 40 открыто, 9 лицам сообщено о подозрении;

в октябре – 3 производства было направлено в суд, 45 открыто, 7 лицам сообщено о подозрении;

в ноябре – 5 производств было направлено в суд, 77 открыто, 8 лицам сообщено о подозрении;

в декабре – 10 производств было направлено в суд, 91 открыто, 22 лицам сообщено о подозрении;

в январе-2023 – 13 производств было направлено в суд, 119 открыто, 25 лицам сообщено о подозрении.

Всего же БЭБ уже передало в суд 42 производства при 561 открытом. О подозрении сообщено 87 лицам.

"Это положительная динамика характеристик и институционального развития. ... Бюро немногим больше года, его становление происходит в условиях войны, при ограниченном финансировании и постоянном давлении со всех сторон. Тем не менее, наш общий вклад в экономику за прошлый год – 60 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в БЭБ сообщили, что Шевченковский райсуд Киева взял под стражу экс-руководителя "Укртатнафты" – в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов бывшим менеджментом компании. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти в 200 млн грн.

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