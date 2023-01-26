Из-за обесточивания в Украине опаздывают поезда: какие рейсы

"Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов более, чем на полчаса. Причина – обесточивание отдельных участков.

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С опозданиями на конечные станции придут 2 поезда, отметили в компании. Это:

№43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08);

№743/744 Киев – Львов (+0:46).

При этом там подчеркнули: остальные рейсы курсируют согласно графикам. "Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов задерживаются на 30 минут и больше", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в "Укрзалізниці", в связи с повреждениями контактной сети на железной дороге для пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск будет организована пересадку в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой будет сообщено дополнительно.

Какая ситуация на вокзалах

По информации железнодорожников, на всех вокзалах страны ситуация контролируемая. Так:

они обеспечены резервным энергоснабжением;

посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, осуществляется через подземные переходы.

"На железнодорожных вокзалах Украины открыты "пункты несокрушимости". А на крупнейших – работают "крепости несокрушимости", где можно согреться бесплатным чаем, зарядить гаджеты и найти гарантированную связь", – напомнили в компании.

Что делать пассажирам, которые не успели на поезд из-за обстрелов

Те пассажиры, которые в результате обстрелов и тревог не успели на свои рейсы, смогут доехать до планируемого места другим рейсом. При этом платить дополнительные деньги им не потребуется.

"Мы с тем же билетом посадим на следующий рейс аналогичного направления", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за ракетного обстрела со стороны РФ 26 января энергетики были вынуждены отключить электроэнергию в ряде регионов Украины. В частности, в Киеве, Киевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.