В Украине отменили графики отключений из-за угрозы ракетных обстрелов: где не будет света

В Украине 26 января ввели экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Из-за нового ракетного обстрела со стороны РФ энергетики были вынуждены отключить электроэнергию.

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Об этом сообщают в пресс-службе ДТЕК. Кроме того, по информации главы Кировоградской ОГА (ОВА) Андрея Райковича, из-за угрозы ракетных ударов энергетики отключили западную часть Кировоградщины, а также отдельные микрорайоны самого областного центра.

В целом же утром 26 января воздушную тревогу объявили практически во всех областях Украины. Кроме того, из-за похолодания увеличивается потребление электроэнергии, вместе с которым растет и дефицит мощности в сети.

В Полтавской области 26 января будут действовать графики почасового отключения. "Планируется применять график почасового отключения электроэнергии с одновременным отключением двух очередей – основной и дополнительной, что отмечено в скобках", – сообщили в "Полтаваоблэнерго".

В Житомирской области действуют графики стабилизационных отключений шесть через шесть, сообщили в "Житомироблэнерго".

Во Львовской области электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

В Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве возвращение к стабилизационным отключениям зависит от результатов ракетного обстрела 26 января. Если силам ПВО удастся сбить вражеские ракеты, а объекты критической инфраструктуры не пострадают, после окончания воздушной тривоги энергетики могут вернуть стабилизационные отключения. В обратном случае придется проводить ремонтные работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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