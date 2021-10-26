Из трубопровода "Газпрома" произошел огромный выброс: его масштабы видно из космоса

В октябре ремонтные работы российского "Газпрома" привели к огромному выбросу парниковых газов в районе трубопровода. Точные масштабы не известны, однако их результат можно увидеть даже из космоса.

Фотографию на официальной странице в Facebook опубликовал украинский "Нафтогаз". В качестве подтверждения в госкомпании привели ссылку на публикацию международного агентства Bloomberg.

"На фото – зафиксированный из космоса выброс метана на газопроводе "Газпрома". То есть результат ремонтных работ российского газопровода увидели из космоса. Страшно вообразить последствия подобных ремонтов под водой. Балтийским тюленям есть о чем волноваться", – написали в "Нафтогазе".

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Скорость утечки метана – около 164 тонн в час (столько вредя за целый год приносят 8 тыс. автомобилей). Ремонтные работы, как пишет Bloomberg, провели для устранения дефектов, обнаруженных на трубопроводе, в ходе которых была сброшена часть газа.

Выброс стал пятым по значимости среди выявленных в этом году, связанных с российским нефтегазовым сектором, на основе анализа спутниковых данных Европейского космического агентства, проведенного Kayrros. Это происходит на фоне глобального стремления, возглавляемого США и Европейским союзом, к концу десятилетия сократить выбросы парниковых газов как минимум на 30% по сравнению с уровнями 2020 года.

Отметим, цена на газ в Европе, которая достигает более тысячи долларов за тысячу кубометров, не изменится даже после запуска "Северного потока-2". Россия под руководством Владимира Путина фактически шантажирует Европу, ограничивая поставки, чтобы запустить свой газопровод, но и после этого не станет идти на уступки.

Об этом, как говорится в материале OBOZREVATEL, заявляет большинство опрошенных украинских экспертов. "Основная проблема в том, что "Газпрому" разрешили занять доминирующее положение. Соответственно, он может переламывать ситуацию в свою пользу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.