Иванчук повторил схему Медведчука? OBOZREVATEL призывает СНБО вернуть Украине "Карпатнефтехим"

В Украине крупнейший нефтехимический завод с помощью России перешел из государственного контроля в руки скандального нардепа Андрея Иванчука. Теперь он полностью контролирует "Карпатнефтехим", который из-за череды схем фактически вышел из госсобственности.

OBOZREVATEL обращается в СНБО с просьбой рассмотреть возможность национализировать "Карпатнефтехим", контроль над которым Украина потеряла также, как в свое время над трубопроводом "Самара – Западное направление". Между этими двумя кейсами есть всего одно отличие: трубопровод присвоил себе Медведчук, а нефтехимический завод – Иванчук. И также как и в случае с Медведчуком, только решение СНБО может позволить вернуть государству то, что нечестно отобрали приближенные к России политики-бизнесмены.

Видео дня

В 2004 году создали "Карпатнефтехим" на базе предприятия ОАО "Ориана", которое принадлежало государству в лице Фонда госимущества Украины; ранее предприятие зарабатывало от $50 до $100 миллионов прибыли ежегодно

совместно с компанией "Лукойл-Нефтехим" было создано ЧАО "Лукор". Де-факто российские бенефициары "Лукора" спрятались за голландской офшорной компанией "LUKOIL Chemical BV";

государство передало "Лукору" имущество нефтехимического комплекса "Ориана" и другое имущество с условием, что "Лукор" погасит долг на сумму 986,9 миллионов гривен перед Баварским объединенным банком;

за время работы "Лукора" доля государства в уставном капитале была сокращена с 50% до 47,9%, в то время как доля "Лукойл-Нефтехима" возросла почти до 52,1%.

"Карпатнефтехим" остановили на пять лет, предприятие фактически не работало;

в 2017-м Антимонопольный комитет разрешил Lukoil Chеmical B.V (Нидерланды), владеющей ООО "Карпатнефтехим", продать кипрской Xedrian Holding Ltd и британской Techinservice Limited;

за офшорами стоит нардеп Андрей Иванчук и несколько его партнеров. Он же через свой комитет экономической политики (возглавлял в прошлом созыве) проллобировал принятие закона №5132, которым от уплаты акциза освобождались импортеры сжиженных газов, ввозящихся для производства этилена, единственным производителем которого в Украине является как раз "Карпатнефтехим".

Как результат, государство лишилось влияния на единственного производителя этилена, одного из крупнейших предприятий отрасли. А россияне, которые якобы участвовали в проекте, фактически выполнили функции "прокладки" в схеме, результатом которой стала продажа предприятия Иванчуку.

Практически такую же схему Медведчук реализовал и с трубопроводом "Самара – Западное направление". Тогда россияне якобы получили "трубу" и сразу же передали ее компаниям, связанным с нардепом.

OBOZREVATEL призывает СНБО, также как и в случае с Медведчуком, вмешаться в схему Иванчука и вернуть предприятие в собственность украинского государства. "Карпатнефтехим" может производить этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ.

За офшорной компанией Xedrian стоит некий Ильхам Мамедов, ранее возглавлявший ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина", являющийся многолетним функционером российской группы "Лукойл" Вагита Алекперова. Сумма сделки составила около $25 миллионов на двоих покупателей. Примечательно, что, по словам самого Алекперова, "Лукойл" до 2015 года якобы инвестировал в реконструкцию "Карпатнефтехима" $543,4 миллионов, при этом в 2016 году в общении с различными СМИ он оценивал этот актив в $100-350 миллионов.

Бенефициаром же британской компании, которая выкупила остальную часть акций "Карптанефтехима" де-юре значится Игорь Щуцкий. Именно от этого господина ниточки тянутся к Андрею Иванчуку.

С помощью схемы захвата предприятия Иванчук еще в 2017-м, до официального запуска предприятия, мог зарабатывать миллионы и не платить в бюджет. Это следует из опубликованных данных. Так, Кабинет министров своим постановлением №299 от 26 апреля 2017 года установил для "Карпатнефтехима" ежегодные квоты на безакцизный ввоз и закупку сырья для возобновления производства в количестве:

сжиженный газ – 1070 млн литров;

прямогонный бензин – 1170 млн литров;

дизельное топливо – 985 млн литров.

Переработка каждого из указанных объемов может обеспечить выпуск 250 тыс. тонн этилена в год, отмечали в правительстве. При этом новый совладелец "Карпатнефтехима" Игорь Щуцкий, комментируя выход предприятия на проектные мощности, заявлял, что при полной загрузке завод сможет производить до 250 тыс. тонн этилена, для чего понадобится 35 тысяч тонн сжиженного газа в качестве сырья.

По данным OBOZREVATEL, указанные выше объемы сырья поступали собственникам предприятия еще до его запуска. Правда, что является ключевым моментом в этой всей истории, использовались они не по назначению, а продавались на автозаправочных комплексах Украины.

Таким образом, бенефициары этой сложной многоходовой схемы не платили налоги государству, которые должны были бы поступать от реализации продукции, создали социально напряженную обстановку в регионе из-за отсутствия рабочих мест, и главное – привели к недобросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов.

СНБО своим решением может не просто вернуть справедливость и восстановить в правах настоящего собственника – государство, но и нормализовать ситуацию в этой сфере.