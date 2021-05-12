Украина обратилась в суд, чтобы признать "трубу Медведчука" собственностью государства

Роман Груша
Роман Груша
Рынки и компании
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Украина обратилась в суд, чтобы признать 'трубу Медведчука' собственностью государства

Фонд государственного имущества Украины обратился с исковым заявлением, в котором просит суд признать за государством право собственности на недвижимое имущество, – часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Иск подан с целью защиты интересов государства на основании материалов, полученных НАБУ в ходе расследования уголовного производства по факту заведомо недостоверного заключения эксперта.

Также в исковом заявлении Фонд госимущества просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и "Юго-Западного" акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на вышеуказанное недвижимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством.

Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.

УкраинаФонд государственного имущества УкраиныВиктор Медведчук