Украина обратилась в суд, чтобы признать 'трубу Медведчука' собственностью государства

Фонд государственного имущества Украины обратился с исковым заявлением, в котором просит суд признать за государством право собственности на недвижимое имущество, – часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Иск подан с целью защиты интересов государства на основании материалов, полученных НАБУ в ходе расследования уголовного производства по факту заведомо недостоверного заключения эксперта.

Также в исковом заявлении Фонд госимущества просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и "Юго-Западного" акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на вышеуказанное недвижимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством.

Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Государство через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым завладели лица, связанные с Медведчуком.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со следователями Службы безопасности (СБУ) сообщили о подозрении эксперту, который помог незаконно приватизировать нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".

2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.

Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.

19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.