Илон Маск построит в Украине наземную станцию Starlink: когда это случится

В Украине планируют построить собственную наземную станцию Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Такие станции обеспечивают доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. Случится это должно уже после победы Украины в войне с Россией, а заниматься строительством будут Минцифры и Илон Маск.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства. "После победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию Starlink. Для того, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев", – говорится в сообщении.

При этом в Минцифры подчеркнули: драйвером такого решения стал тот факт, что качество интернета от Starlink на востоке Украины хуже, чем на западе. Причина – отсутствие на территории страны такой наземной станции. Ближайшие же находятся в:

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Польше;

Литве;

Турции.

Ранее команда SpaceX Илона Маска обновила программное обеспечение для глобальной спутниковой системы Starlink. Таким образом ее адаптировали для более эффективного использования военными и госслужащими.

Это помогло снизить потребление энергии и теперь Starlink можно запитать даже от автомобильного прикуривателя. Также был включен мобильный роуминг, чтобы фазированная антенна решетки могла поддерживать сигнал во время движения транспорта. Это позволяет защитникам Украины быть на связи.

Что такое Starlink и как к нему можно подключиться

Starlink обеспечивает доступ к интернету через сеть спутников.По состоянию на 2022 год, в мире насчитывается около 145 тысячи активных абонентов. Почти все они из США, Канады и Австралии. В Европе активных пользователей относительно мало, но известно, что очередь на подключение услуги достаточно велика.

Комплект оборудования стоит $499, а ежемесячная абонплата – $99. Скорость передачи данных составляет от 50 Мбит/с до 200 Мбит/с. Для сравнения: обычный киевский провайдер предлагает 1000 Мбит/с примерно за $10 в месяц (хотя такая скорость достигается на всегда).

Как пояснил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, технических ограничений для подключения в Украине нет. Но есть некоторые нюансы.

"К примеру, вы купили комплект для подключения Starlink Kit, в который входит спутниковая антенна ("тарелка"), базовая станция, WiFi-роутер, зарядка и провода. Вам нужно прикрепить антенну к штативу и разместить на улице таким образом, чтобы обеспечить антенне беспрепятственный доступ к открытому небу. Затем нужно установить на телефон приложение из Google Play или AppStore, чтобы настроить домашнюю сеть, защитить ее паролем", – отметил он.

Впрочем, важно понимать, что полноценной альтернативой традиционным интернет провайдерам система не станет, но она может служить запасным каналом связи для военных или органов самоуправления. Или для доступа к интернету где-то далеко в полях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в освобожденном от российских оккупантов Ирпене Киевской области и его пригороде Романовке удалось восстановить связь. Это сделали с помощью станции спутникового интернета Starlink.

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