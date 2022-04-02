В Ирпене с помощью Starlink смогли восстановить связь: известны подробности

В освобожденном от российских оккупантов Ирпене Киевской области и его пригороде Романовке удалось восстановить связь. Это сделали с помощью станции спутникового интернета Starlink.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила представительница компании Vodafone Виктория Рубан. По ее словам, это первый в Украине случай и второй в мире, когда работа части сети мобильного оператора организована с помощью Starlink.

"Запустили базовую (станцию) близ Ирпеня и Романовки в конфигурации 2G и 4G, на которой в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX. Теперь можно обеспечить бесперебойную работу этого сегмента сети даже в отсутствие интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей… Мы –вторые в мире, а по экстриму и скорости реализации – точно первые", – написала Рубан.

Видео дня

Напомним, в Украине заработали станции спутникового интернета Starlink, которые передал государству основатель SpaceX Илон Маск. Спутники богатейшего человека планеты уж раздают интернет в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начали работать устройства спутниковой системы Starlink от основателя SpaceX Илона Маска. Они будут помогать обеспечивать оборону города и работу его критической инфраструктуры.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram канале. Не ведитесь на фейки!