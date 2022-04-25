IKEA перестала закупать мебель у Украины, внутренний рынок в коме: эксперт рассказала, как спасти отрасль

Украинскую мебельную отрасль, которая пострадала из-за войны, спасет только наращивание экспорта. Для этого важно работать с отдельными заказчиками. Например, IKEA остановила закупки у украинских производителей. Зато JYSK делает заказы, несмотря на то, что магазины сети в Украине не работают.

В целом к середине апреля остановились 48% украинских мебельных компаний. Внутренний рынок практически заморожен – мебельные магазины не работают. Об этом рассказала член правления Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) и координатор развития мебельных кластеров Оксана Донская агентству "Интерфакс-Украина".

"IKEA направила уведомления своим партнерам, что не хотят рисковать жизнью людей, заставляя их работать во время войны. Заводы, на которых IKEA размещала заказы, находятся в Ривно, Владимир-Волынском, т.е. далеко от зоны активных действий", – отметила Донская.

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Зато схожий с IKEA по объемам заказов Home Center увеличит объем закупок. Донская уверена: украинских производителей может спасти только выход в ритейл-сети.

"Экспорт на данный момент – единственный инструмент, который может удержать отрасль... HoReCa, например, тоже хороший клиент, но этот путь более длинный, проект со стадии концепции и заказа мебели до стадии реализации проходит несколько лет... Нужен запас прочности производителя, чтобы дожить до такого шанса", –отметила представительница отрасли.

Она напомнила, что в Украине работает 10 тысяч мебельных предприятий, значительная доля которых – это микробизнес. "Сейчас стоит задача переориентировать, научить этот бизнес создавать продукцию на експорт", –сообщила Донская.

Производственные мощности разрушены только у 5% предприятий. Поэтому война меняет, но не останавливает сотрудничество.

"Многие из тех, кто уже знает наше качество, присылает новые заказы. Пишут: а работает ли такая-то фабрика, нет ли повреждений, способна не обеспечить объем? Сейчас экспортные обязательства смогла выполнить, например, фабрика, которую сровняли с землей в Ирпене. У них сложная по технологии продукция, они изготовляют оборудование, мебель и обучающие материалы для инклюзивных детских пространств, в основном они работают с аутистами. Они смогли быстро на субподряде организовать производство в Ривненской области и отгружают на експорт", – привела пример Донская.

Доход от экспорта важен и потому, что мебельная отрасль нуждается в импортном сырье и комплектующих (смола, текстиль, красители, декор). Все это с начала войны подорожало на 25-30%. Чтобы их закупать и продолжать производство, требуется прибыль. Внутренний же рынок мебели в Украине восстановится не раньше 2023 года, считает Донская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат призвал к мораторию на экспорт всей необработанной древесины из Украины, а не только леса-кругляка. По мнению Александра Ковальчука (партия "Слуга народа") такое шаг поможет украинским мебельщикам.