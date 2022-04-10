Мебельщикам Украины нужна помощь: депутат призвал к мораторию на экспорт всей необработанной древесины

Деревообрабатывающие и мебельные предприятия Ривненщины возвращаются к работе. Для региона эта сфера является стратегической. Сейчас эти предприятия нуждаются в поддержке государства. В частности, введения моратория на экспорт любой необработанной древесины из Украины, а не только леса-кругляка.

Об этом сообщил народный депутат Александр Ковальчук (партия "Слуга народа"). "По призыву президента Украины Владимира Зеленского коллективы мебельных предприятий всеми силами пытаются возобновить производство, найти новые пути логистики готовой продукции и поставки сырья. Однако без помощи государства эффективно перезапустить работу отрасли невозможно", – подчеркнул Ковальчук.

Поэтому он просит поддержки Кабинета министров. Речь идет о таких мерах:

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Запрет экспорта всей украинской древесины в необработанном виде . Для этого нужно включить древесину в список стратегических товаров, необходимых для восстановления украинской экономики.

Прекращение продаж необработанной древесины на экспорт по прямым договорам (особенно это касается лесхозов АПК, которые в последние дни активизировали свою деятельность). По мнению Ковалючука, нужно максимально исключить злоупотребления и махинации в период военного положения.

Публичное обращение от имени правительства в в международные организации Forest Stewardship Council (FSC) и Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), а также к рителейрам KEA, JYSK, XXLUZ, HOMECENTER и др. с призывом возобновить работу по проверке легальности происхождения древесины на территории Украины, где не ведутся боевые действия.

Обеспечение максимально прозрачной работы по FSC и PEFC сертификации украинских лесов и древесины со стороны Государственного агентства лесных ресурсов Украины и лесхозов.

"Упустив возможность покупать и использовать сертифицированную украинскую древесину, производители фанеры и древесностружечных плит, мебельщики не смогут выполнять контракты по экспорту мебели", – объяснил Ковальчук.

Увеличение количества разрешений для украинских перевозчиков, в том числе за счет разрешений, предоставленных перевозчикам из стран-партнеров. Другой вариант –введение безразрешительного режима всеми странами ЕС (по примеру Румынии, Венгрии, Италии, Болгарии и т.д.).

"В связи с войной, абсолютно все европейские транспортные компании отказываются предоставлять любые услуги (в том числе аренды транспортных средств) украинским компаниям и на украинской территории. Как результат фактически к международным перевозкам привлекаются только украинские перевозчики, которые очень быстро используют все имеющиеся разрешения для осуществления международных перевозок", – отметил депутат.

Признание деревообрабатывающей и мебельной отраслей стратегическими для быстрого восстановления экономики. Эти отрасли имеют значительный потенциал к росту и могут создавать рабочие места, в том числе для внутренних переселенцев.

Ковальчук предлагает создать при Министерстве экономики рабочую группу для оперативного решения проблемных вопросов. "Вовлечь в работу группы представителей профильных министерств, Государственного агентства лесных ресурсов Украины, Украинской ассоциации мебельщиков и Европейской Бизнес Ассоциации", – отметил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из вариантов поддержки экспортно ориентированных отраслей – перестройка логистических цепочек. При этом Украина рассчитывает на интеграцию транспортной системы в систему Евросоюза.