Хотели устроить "глобальный Алчевск", но зря потратили ракеты: Кудрицкий о провале планов Кремля в Украине

Россия этой зимой пыталась превратить Украину в "глобальный Алчевск", оставив всю страну без света, тепла и связи. Однако в итоге РФ стратегически проиграла, так как потратила огромное количество ракет и дронов, более 1000, а своей цели так и не достигла.

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Об этом этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в проекте "Орестократия" шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). По словам Кудрицкого, России удалось "покошмарить" население Украины и создать проблемы для бизнеса, но не удалось достичь основной цели.

"Основная цель была – полностью положить энергосистему на лопатки надолго зимой, во время холодов, чтобы вместе с электроэнергией украинцы потеряли доступ к другим критическим сервисам, таким как теплоснабжение, водоснабжение, водоотвод, мобильная связь, интернет. Они хотели инициировать долгосрочный блекаут в Украине, создать своего рода "глобальный Алчевск", – отметил Кудрицкий.

По его словам, такой блекаут означал бы полное отключение энергосистемы, погашение всех основных электростанций и узлов потребления. "Грубо говоря это означает, что почти нигде в стране нет электроснабжения... Этого сделать не удалось", – сказал глава "Укрэнерго".

При этом в процессе беспрецедентных атак на украинскую энергосистему РФ потратила много ракет и дронов. Теперь же ей будет очень сложно восстанавливать этот ресурс, поэтому можно говорить о стратегическом проигрыше Кремля в этом направлении.

"Стратегически россияне проиграли потому что они потратили очень ценный, редкий, слабо восстанавливаемый ресурс, то есть ракеты... Они не помогли себе на фронте этими атаками, а только еще сильнее сплотили украинский народ вокруг победы", – объяснил Кудрицкий.

Он напомнил, что последние две недели в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. "Думаю, что для россиян это довольно унизительное поражение... Мы еще не одержали окончательной победы, но... мы уже близки к тому, чтобы пройти самую сложную зиму в истории Украины", – отметил глава "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявил, что Украина выиграла энергетическую битву с РФ, хотя некоторые риски все еще остаются. Поэтому страна готовится к следующим испытаниям на энергетическом фронте.

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