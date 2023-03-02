Галущенко: Украина победила Россию в энергетической битве, но будут новые вызовы

Украина выиграла энергетическую битву с РФ, хотя некоторые риски все еще остаются. Поэтому страна готовится к следующим испытаниям на энергетическом фронте.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. "По состоянию на сегодняшний день мы имеем профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли эту энергетическую битву", – сказал он.

При этом Украина уже готовится "к предстоящим испытаниям". В частности, речь идет о следующем отопительном сезоне.

Одной из главных задач, которые нужно выполнить к следующей зиме, является децентрализация генерации и передачи электричества в стране. Это позволит сделать энергосистему более стойкой.

Для такой децентрализации Украина использует, в частности, газотурбинные электростанции. С их предоставлением стране помогают США. Газотурбинная генерация должна будет появиться в тех регионах, где наблюдается дефицит мощностей по выработке тока.

Кроме того, Украина делает акцент на развитии зеленой энергетики, которая существенно помогает балансировать систему. Это, в первую очередь, солнечная и ветровая генерация.

"Также предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной в результате российских атак. Восстановление сетей будет в первую очередь предполагать их модернизацию и повышение уровня защиты в условиях военных вызовов", – отметил Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будет проведение ремонтов.

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