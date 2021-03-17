Германия отреагировала на санкции США против 'Северного потока-2'

Правительство Германии обсуждало с США на разных уровнях вопрос о санкциях против "Северного потока-2". Немецкий Кабмин отвергает американские ограничительные меры по газопроводу.

Об этом говорится в ответе Кабмина на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии, сообщает "РИА Новости". В правительстве добавили, что переговоры с США по "Северному потоку-2" носят "конфиденциальный характер", власти не предоставляют информации об их содержании.

"В отношении отвергаемых правительством ФРГ санкций США и угроз санкциями в связи с "Северным потоком-2" правительство ФРГ провело переговоры с администрацией США на разных уровнях. Оно тесно сотрудничало с партнерами в ЕС и с ЕС по вопросу экстерриториальных санкций и участвовало в 2020 и 2021 годах в демаршах нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США. Федеральное правительство также поддерживает контакты с компаниями, участвующими в проекте", – говорится в сообщении.

Также в Германии считают, что фонд, созданный в поддержку "Северного потока-2", соответствует немецким и европейским законам. "В правительстве ФРГ исходят из того, что фонд соответствует национальным законам и законам ЕС", – сообщается в документе.

Напомним, что строительство второй нитки "Северного потока-2" в водах Дании должно начаться в конце марта. Такой срок указали в графике компании Nord Stream 2 AG, который был предоставлен Датским энергетическим агентством (ДЭА).

Как сообщал OBOZREVATEL: