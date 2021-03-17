Германия отреагировала на санкции США против "Северного потока-2"
Правительство Германии обсуждало с США на разных уровнях вопрос о санкциях против "Северного потока-2". Немецкий Кабмин отвергает американские ограничительные меры по газопроводу.
Об этом говорится в ответе Кабмина на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии, сообщает "РИА Новости". В правительстве добавили, что переговоры с США по "Северному потоку-2" носят "конфиденциальный характер", власти не предоставляют информации об их содержании.
"В отношении отвергаемых правительством ФРГ санкций США и угроз санкциями в связи с "Северным потоком-2" правительство ФРГ провело переговоры с администрацией США на разных уровнях. Оно тесно сотрудничало с партнерами в ЕС и с ЕС по вопросу экстерриториальных санкций и участвовало в 2020 и 2021 годах в демаршах нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США. Федеральное правительство также поддерживает контакты с компаниями, участвующими в проекте", – говорится в сообщении.
Также в Германии считают, что фонд, созданный в поддержку "Северного потока-2", соответствует немецким и европейским законам. "В правительстве ФРГ исходят из того, что фонд соответствует национальным законам и законам ЕС", – сообщается в документе.
Напомним, что строительство второй нитки "Северного потока-2" в водах Дании должно начаться в конце марта. Такой срок указали в графике компании Nord Stream 2 AG, который был предоставлен Датским энергетическим агентством (ДЭА).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский газопровод "Северный поток-2" не нужен Германии. Голубое топливо уже поставляют из других стран: Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Северной Африки. Кроме того, есть уже несколько газопроводов из России, а США планируют поставлять сжиженный газ, заявили эксперты по вопросам энергетики из DIW.
Германия делает ставку на то, что США будут прагматично подходить к проекту "Северный поток-2" и настаивает на завершении строительства газопровода вопреки американской оппозиции.