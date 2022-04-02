Гендиректор "Яндекса" выступила против войны, покинула РФ и уволилась

Гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина уволилась из компании. В прощальном письме сотрудникам она написала, что не может "жить в стране, которая воюет со своими соседями".

Об увольнении Буниной сообщила пресс-служба российской компании. В сообщении кратко уведомили о том, что менеджер уволилась и уже назначен исполняющий обязанности. В то же время в распоряжении российского издания The Bell появилось письмо, которое Бунина написала своим коллегам.

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В нем говорится: "Я не буду возвращаться: не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями", – написала глава российской компании. С конца февраля она переехала в Израиль, работала в местном офисе компании.

Елена Бунина стала HR-директором Яндекса в январе 2011 года, и совмещала ее с должностью гендиректора ООО "Яндекс" с декабря 2017. Свою должность главы российского ООО "Яндекс" Елена Бунина оставит 15 апреля, другие роли в компании будет передавать постепенно.

Отметим, "Яндекс" является крупнейшей IT-компанией в РФ. Согласно информации в российских СМИ, назначение руководство компании согласовывается в Кремле.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одна из топ-менеджеров "Яндекса" Тоня Самсонова уволилась из-за категорического несогласия с внутренней политикой компании – в поисковых результатах скрывали информацию о войне России против Украины.

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