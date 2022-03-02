'Российские войска убивают мирных людей': сотрудница 'Яндекса' уволилась из-за сокрытия поисковиком информации о войне в Украине

Одна из топ-менеджерок "Яндекса" Тоня Самсонова уволилась из-за категорического несогласия с внутренней политикой компании. Причины такого решения она объяснила в заявлении на увольнение.

Так основательница "The Question" и бывшая руководительница "Яндекс. Кью" заявила, что уходит из компании из-за того, что на главной странице поисковой системы yandex.ru не отображается информация об обстрелах украинских городов российскими военными. Фотографию заявления она выложила на своей Instagram -странице 2 марта.

"Действия компании сегодня я считаю преступлением и соучастием в нападении и войне", – завершила свое заявление Самсонова.

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Отношения к политике корпорации выразил также экс-глава "Яндекс. Новостей" Лев Гершензон. На своем аккаунте в Facebook 1 марта он написал : "Сегодня шестой день, когда на главной странице Яндекса минимум 30 миллионов российских пользователей видят, что никакой войны нет". Также он призвал бывших коллег перестать скрывать информацию о действиях российских войск в Украине. Гершензон посоветовал уволиться, если нет возможности повлиять на ситуацию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный актер Жерар Депардье, который имеет российский паспорт, выступил против войны в Украине.