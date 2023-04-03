Где заправляться, чтобы не получить "бодягу": украинцам рассказали, куда ехать

Эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Ведь там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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Дело в том, сообщили в Институте потребительских экспертиз, что хотя "бодяги" в Украине и стало меньше, полностью из рынка она не исчезла. Продают же фальсификат в основном в небольших населенных пунктах.

"Автомобилистам из небольших городов и поселков стоит проехать лишних несколько километров до большой заправки. Чтобы не попасть впросак", – посоветовали в институте.

Почему "бодяга" стала исчезать

Причиной же, по которой в Украине становится меньше фальсифицированного горючего, является война. Делор в том, что из-за действий агрессора прекратила работу существенная часть так называемых мини-НПЗ.

"Это полу-, а чаще нелегальные производители с очень низкой глубиной переработки, которые в Украине уже успели получить кличку "самовары". Именно они до недавнего времени наводняли рынок некачественным горючим", – объяснили аналитики.

Теперь, отмечают они, многим сетям АЗС приходится торговать импортируемым горючим. Оставшееся же количество кустарного горючего пошло в основном малым региональным сетям. Причина – им не нужны значительные объемы.

Прежние цены больше не действуют

В то же время, автотопливо в Украине подешевело. Так, с 24 по 31 марта цены на бензин А-95 снизились на 20 коп./л – до средних 47,01 грн. Дизель подешевел больше – на 75 коп./л, до 47,22 грн.

Дешевле всего бензин А-95 стоил в сети VST – 41 грн. А кроме того, в:

VostokGaz – 42,89 грн/л;

Укр-Петроль – 43 грн/л;

Маркет – 43,49 грн/л;

Олас – 43,9 грн/л;

Авантаж 7 – 44 грн/л.

Самые низкие цены на ДТ были в сети VST – 42 грн/л. Далее шли:

Prime – 43,5 грн/л;

VostokGaz – 43,89 грн/л;

Укр-Петроль – 44 грн/л;

БРСМ-Нафта – 44,8 грн/л;

Mango – 44,99 грн/л;

Chipo, Авантаж 7 – по 45 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля налог на добавленную стоимость на топливо вернут на довоенный уровень в 20%. Сейчас он составляет 7%. При этом, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение налога не оказало положительного влияния на цены.

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